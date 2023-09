Maja Hyży pokazała wakacyjne ujęcie. Dokładne widać twarze bliźniaków. Fani: "Jakich masz przystojnych synów"

Maja Hyży niedawno urodziła Zosię, kilka dni później zaś świętowała urodziny starszej córeczki, Antosi, która skończyła właśnie dwa lata. Z tej okazji piosenkarka pokazała w sieci nowe zdjęcie dziewczyny, do którego dodała radosny opis. Maja Hyży ma kolejne powody do radości Piosenkarka doskonale odnajduje się w roli mamy. 7 lipca 2022 roku na świat przyszła kolejna córeczka Mai Hyży . Gwiazda lubi dzielić się swoim szczęściem z licznymi fanami, właśnie dlatego dobrą nowinę ogłosiła za sprawą mediów społecznościowych. Nie inaczej jest tym razem - okazuje się, że lipiec to ewidentnie szczęśliwy miesiąc dla popularnej wokalistki. Dwa lata temu w tym miesiącu na świat przyszła także Tosia. Maja Hyży właśnie świętuje jej urodziny. Nie ukrywa także, że ostatnio nie brakuje emocji w jej życiu: - Moja córcia Tosia kończy dzisiaj 2 latka 🎂 Jeszcze nie opadły emocje po narodzinach Zosi, a My mamy kolejną okazję do świętowania… Hurrrrraaaaa🥳🎉🎈 Z tej okazji popularna piosenkarka opublikowała także urocze zdjęcie z Tosią. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Maja Hyży (@majahyzy) Zobacz także: Maja Hyży zdradziła nam szczegóły porodu! Mamy niepublikowane zdjęcie z porodówki Pod zdjęciem nie zabrakło także licznych życzeń i komentarzy, skierowanych do małej solenizantki: - Zdróweczka i spełnienia marzeń dla Tosieńki ❤️🎂🍡🍭 - Wszystkiego najlepszego Kwiatuszku 🎉🎂🎁🎊spełnienia wszystkich dziecięcych marzeń 🍭🍰🍬 - ❤️100 lat dla ślicznej...