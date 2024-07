Czy Maja Hyży nagra duet z Grzegorzem Hyżym? Piosenkarka została zaskoczona pytaniem jednego z dziennikarzy. Podczas gali rozdania Fryderyków 2016 Maja Hyży została zapytana o to, czy istnieje szansa na to, aby zaśpiewała jeszcze kiedyś z Grzegorzem Hyżym. Gwiazda roześmiała się i bardzo szczerze odpowiedziała na to pytanie:

Reklama

Tego nikt nie wie! Nie myślałam o tym, nie zastanawiałam się i skupiam się na sobie aktualnie. Stawiam na karierę solową.

Przypomnijmy - Maja i Grzegorz rozstali się po udziale w programie X-Factor. Para ma dwójkę synów. Jakiś czas temu wokalistka zaatakowała byłego męża w mediach o to, że nie troszczy się o dzieci i nie płaci alimentów. Sprawa znalazłaby się w sądzie, ponieważ Grzegorz był oburzony takimi oskarżeniami. Ostatecznie jednak udało im się załatwić sprawę polubownie. Każda ze stron zobowiązała się, że nie będzie mówić o życiu prywatnym.

Maja Hyży w wywaidzie zdradziła też, co na tym etapie życia jest dla niej najważniejsze:

Oczywiście moje dzieci i to, żebym była szczęśliwa i spełniona. I artystycznie, i w życiu prywatnym. Do tego dążę cały czas.

Kibicujecie karierze Mai?

Zobacz także

Zobacz: Maja Hyży pierwszy raz zdradziła tak dużo o nowym partnerze!

Czy Maja Hyży zaśpiewa jeszcze kiedyś z byłym mężem?

Ons.pl

Reklama

Co na to Grzegorz Hyży?