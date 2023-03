Pogrążona w żałobie Magdalena Stępień, po śmierci synka, robi wszystko, aby wrócić do normalnego życia. Wiele wskazuje na to, że małymi krokami właśnie jej się to udaje! Pełna nadziei i motywacji modelka zaskoczyła swoich odbiorców na Instagramie, optymistycznym wpisem. Opowiedziała o planach na nadchodzący rok i Sylwestra! Magdalena Stępień o noworocznych postanowieniach Magdalena Stępień ma za sobą prawdziwą tragedię. Śmierć jej synka, który przegrał walkę z rzadką chorobą nowotworową, sprawiła, że pogrążyła się w smutku. Na chwile zniknęła z mediów, aby ten ciężki czas przeżyć w samotności. Teraz jednak Magdalena Stępień buduje wszystko od początku . Gwiazda "Top Model" coraz częściej udziela wywiadów, w których dzieli się swoimi przeżyciami. Modelka aktywnie prowadzi także swoje media społecznościowe. Tym samym nie ukrywa, że chce nieść pomoc osobom, które mierzą się z podobną tragedią co ona. Magdalena Stępień nieustannie wspomina Oliwierka w smutnych, instagramowych wpisach , a internauci mocno ją wspierają. Teraz wszystko wskazuje na to, że modelka wraz z końcem roku, chce zamknąć etap rozpaczy i zacząć żyć na nowo. Siłę do tego dał jej Oliwierek, a swoimi przemyśleniami modelka podzieliła się za sprawą Instagrama: - Ostatnie dni były trudne, ale siła, którą dostaje od Oliwierka pomogła mi przetrwać ten trudny czas. W święta zrozumiałam jego przekaz, obiecałam sobie, że od Nowego Roku stanę na nogi, będę starać się jakoś poukładać to moje "potłuczone" życie - wyznała. Zobacz także: Magdalena Stępień odwiedziła grób synka: "Wesołych świąt mojemu dziecku w niebie" Na tym jednak się nie skończyło. Magdalena Stępień nawiązała także do hejtu, jaki ją dotyka . Okazuje się, że nie chce już pokazywać się...