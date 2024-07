Ostatnio Maja Frykowska wycofała się z show-biznesu. Usunęła wszystkie oficjalne kanały komunikacji z fanami i znajomymi, spakowała walizki i na stałe wyprowadziła się z Polski. Taką informację zdradziła... jej babcia Ewa Maria Morelle, która udzieliła właśnie wywiadu Onet.pl. Ikona świata mody lat 60. została zapytana czy czasami nie tęskni za wnuczką.

Morelle zdradziła, że chociaż nie utrzymuje z Mają kontaktów to współczuje jej, że w życiu nie miała najłatwiej. Stwierdza także, że "porzuciła show biznes".

- Nie mam z nią w ogóle kontaktu. Nie wiem, co się u niej dzieje. Przeraża mnie to, że Frykowska jest inteligentną i fajną dziewczyną, a popełniła w życiu tyle błędów . Udział w tych reality show i operacje plastyczne. Widzę jednak, że chyba porzuciła show biznes, bo nigdzie jej nie widać .

Z rozmowy wynika, że Maja Frykowska wyniosła się z Polski, bo "znalazła miłość życia":

Przypomnijmy, że pół roku temu, w wywiadzie również dla onet.pl, Maja zapewniała, że jest gotowa porzucić show-biznes dla miłości. Co więcej, zapewniała, że w jej życiu zapowiadają się zmiany, czyli wtedy musiało być już coś na rzeczy...

- Mając do wyboru ekstra robotę i tego jedynego, nie zastanawiałabym się, co wybrać. Wybrałabym miłość i spełnienie. Nie myślę o starości. Żyję tym, co jest tu i teraz. Myśląc o przyszłości tracimy chwilę, a efekty tej chwili widzimy właśnie na starość. Mam jednak niecny plan, który spełnię do końca roku (śmiech), ale to tajemnica.