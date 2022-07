Maja Bohosiewicz opowiedziała o swojej chorobie. "Uklękłam na ziemi i zaczęłam wyć..." 

W styczniu tego roku Olga Kalicka po raz pierwszy została mamą - na świat przyszedł jej synek Aleksy. Od tego momentu synek zawładnął życiem aktorki, która chętnie pokazywała fanom swoją codzienność. Mimo że Olga Kalicka zawsze była bardzo aktywna na Instagramie, dzięki czemu jej fani na bieżąco wiedzieli, co u niej słychać, to jednak dopiero teraz otwarcie przyznała, że kilka ostatnich miesięcy było dla niej bardzo trudnych! Aktorka zmaga się bowiem z problemami zdrowotnymi. Sprawdźcie poniżej, co wyznała! Olga Kalicka ma problemy ze zdrowiem Mogłoby się wydawać, że Olga Kalicka wiedzie zupełnie bezproblemowe i radosne życie, ale nic bardziej mylnego! Gwiazda właśnie wyznała, z czym boryka się od jakiegoś czasu. Jej wyznanie porusza, bo Olga Kalicka jeszcze nigdy tak szczerze nie opowiedziała o swoich dolegliwościach. Będę z Wami szczera. Ostatnie miesiące były dla mnie bardzo trudne. Aleksy rośnie i potrzebuje 100% uwagi, do tego ja staram się wracać do pracy, co już pochłania sporo czasu.. zdrowie tez się posypało.. kręgosłup boli od dźwigania Aleksia, więc baaardzo ostrożnie trenuję, żeby nic nie pogorszyć - napisała Olga Kalicka na Instagramie. Ból kręgosłupa to jednak nie wszystko. Olga Kalicka dowiedziała się również, że cierpi na nietolerancje pokarmowe i musiała rozpocząć specjalną - eliminacyjną dietę. Nie każdy dałby sobie radę z tyloma wyrzeczeniami! A do tego wszystkiego badania na nietolerancję pokarmowe, które mnie kompletnie załamały.. dziś mija szósty dzień diety eliminacyjnej i wiecie co... czuje się znacznie lepiej!!! I choć moje ciało wciąż domaga się pizzy to nie poddaje się! - dodała aktorka. Wyświetl ten post na Instagramie....