Marta Paszkin uwielbia zaskakiwać swoich obserwatorów nowymi pomysłami. Tym razem uczestniczka "Rolnik szuka żony" zaczęła intensywne przemyślenia dotyczące skrócenia włosów. W swoich mediach społecznościowych opublikowała zdjęcia sprzed lat, aby udowodnić, że pięknie prezentuje się z krótką fryzurą. Paweł Bodzianny nie był zachwycony i prosił, aby żona nie obcinała włosów. Zobaczcie, jak Marta Paszkin wyglądała ze znacznie krótszą fryzurą.

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" nie raz udowodnili, że mają ogromne poczucie humoru, a przede wszystkim dystans do siebie. Uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej kilka miesięcy temu została mamą małego Adasia, jednak stara się być w stałym kontakcie z fanami. Niedawno Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła drapieżnymi stylizacjami, a teraz chce przejść kolejną metamorfozę.

Jeszcze z 5 cm i będę ścinać na krótko. Chociaż Paweł grozi, że jak to zrobię, to on... zapuści wąsy i brodę - napisała Marta Paszkin.