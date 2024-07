Macierzyństwo gwiazd to zawsze wspaniałe doświadczenie, często opisywane w wywiadach dla kolorowych magazynów, w których rzadko można przeczytać o tych mniej pięknych momentach, jakie niosą ze sobą ciąża, poród czy wychowywanie dziecka. Takiemu przedstawianiu sprawy zbuntowała się ostatnio Karolina Malinowska, która głośno zaprotestowała przeciwko idealizowaniu macierzyństwa przez celebrytki. Przypomnijmy: Malinowska krytykuje Muchę: "Tak nie wygląda życie. Nie widziałam matek, które..."

Anna Mucha nie zdążyła jeszcze odpowiedzieć na zarzuty koleżanki, ale bardzo nieoczekiwanie w jej obronie stanął ktoś inny. Do słów modelki odniosła się bowiem Małgorzata Terlikowska, którą gwiazda "zatrudniła" na swoim blogu parentingowym. Terlikowska opublikowała na nim tekst, w którym wchodzi w polemikę z Malinowską i chce udowodnić, że macierzyństwo nie jest mordą, jak twierdzi Karolina, ale wyjątkowym i szczególnym czasem w życiu kobiety.



A dziś czytam, że „macierzyństwo nie jest trudne, macierzyństwo jest przerąbane. I każda osoba, która jest rodzicem, za mną to powtórzy”. To słowa Karoliny Malinowskiej, modelki, mamy trójki dzieci. Powiem szczerze, we mnie się zagotowało, bo ja nie mam przerąbane. Fakt, mam dużo pracy, doba jest zdecydowanie za krótka. Moim największym marzeniem jest cisza i porządek w domu dłużej niż przez 5 sekund. Czasem chciałabym w spokoju wypić kawę, albo chociaż usłyszeć własne myśli. Też się złoszczę i irytuję, szczególnie jak po raz setny ktoś zignoruje moją prośbę. Frustrują mnie gorączki i katary, bo wiadomo – jedno zachoruje, za chwilę w domu szpital. Ale nadal uważam, że nie mam przerąbane - czytamy w tekście Terlikowskiej.