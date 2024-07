Małgorzata Rozenek jest aktualnie jedną z największych telewizyjnych gwiazd. Jej program Perfekcyjna Pani Domu cały czas przyciąga milionową widownię, a drugie show "Bitwa o dom" o nowym czasie antenowym z pewnością będzie czarnym koniem jesiennego prime time'u.

Rozenek rzadko pojawia się publicznie. Ostatnio mogliśmy podziwiać ją podczas czerwcowego finału "Bitwy o dom". Zachwyciła nas wtedy piękną stylizacją (zobacz). W tym tygodniu Małgosia pojawiła się na ramówkowej konferencji TVN i oczywiście była jedną z najbardziej obleganych gwiazd przez dziennikarzy i fotoreporterów. Nam udało się podpytać Perfekcyjną Panią Domu dlaczego nie bywa na salonach i czy zamierza to zmienić w nowym sezonie.

- Ja naprawdę teraz na tym etapie życia, w którym jestem i przy tej ilości pracy, którą mam, nie znajduję powodu, dla którego miałabym jeszcze uczestniczyć w życiu towarzyskim. Moje dzieci mają swoje potrzeby, swoje wymagania i one są dla mnie najważniejsze. I chciałabym aby one nie odczuły tego, że tyle pracuję. Ale są imprezy, na których na pewno będę. Będę na balu "Sen Nocy Letniej", bo to jest bal organizowany przez moją stację. Na pewno będę na gali Zwykłego Bohatera i Wielkim Meczu. Na tych imprezach pojawię się na pewno i to z wielką przyjemnością. A na reszcie zobaczymy - powiedziała Małgorzata Rozenek w rozmowie z AfterParty.pl