Dziennikarze portalu zinfo.pl zapytali również siostrę Magdaleny Żuk, co myśli na temat rezydenta, z którego telefonu 27-latka rozmawiała ze swoim chłopakiem Marcusem w słynnym nagraniu, które obiegło internet. Wspomniała również, co sądzi o hipotezie choroby psychicznej swojej siostry.

Nic na jego (rezydenta - przypis red.) temat nie możemy powiedzieć. Nie ma go. Poszedł na przymusowy urlop. Reporter zaprosił go do udzielenia wywiadu. Usiadł, a potem odebrał telefon, w którym ktoś zabronił mu mówić. To jest dziwne. Później tłumaczyli, że to z uwagi na dobro śledztwa, ale śledztwo tam już zostało zakończone. Będą robić po prostu wszystko, żeby z Magdy uczynić wariatkę. Na tym zależy każdej instytucji. I biuro podróży ma w tym interes, i ubezpieczyciel, i strona egipska - powiedziała Anna Cieślińska.