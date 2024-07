W rozmowie w ramach cyklu "Tak mamy!", prowadzonego przez Natalię Hołownię i Martynę Wyrzykowską, Magdalena Stępień opowiedziała o tym, jak jest obecnie odbierana w mediach. Przyznała, że bolą ją komentarze internautów, którzy sugerują, że "lansuje się na śmierci dziecka". Uczestniczka "Top Model" stwierdziła, że niektórzy oczekują od niej tłumaczenia każdego swojego zachowania. Padły bardzo mocne słowa!

Po śmierci Oliwiera Magdalena Stępień na pewien czas wycofała się z mediów. Później jednak modelka wróciła i zaczęła nie tylko udzielać wywiadów, ale również zaangażowała się w pomoc kobietom zmagającym się z podobną tragedią. Najwyraźniej jednak nie wszystkim podoba się jej aktywność w sieci.

Zobacz także: Wszystkie partnerki Jakuba Rzeźniczaka. To one kiedyś były tymi jedynymi

Zobacz także: Magdalena Stępień o powrocie na ścianki: "To jest pewnego rodzaju terapia"

Udzielając wywiadu w podcaście "Tak mamy!", uczestniczka "Top Model" przyznała, że internauci zaczęli oceniać to, jak przeżywa żałobę. Gwiazda w mocnych słowach odniosła się do presji.

Zobacz także

Myślę, że większość ludzi nie mają takiego wsparcia, jak ja. To nie jest tak, że ja z siebie zrobiłam guru, tylko zauważyłam, że jest taka potrzeba. Ludzie najchętniej by chcieli, żebym poszła i się zabiła. Odbierają mi nadzieję, że jeszcze mogę jakoś żyć. Nie wiedzą, co ja przeżyłam na onkologii. Oni nie rozumieją tego, że mi to pomaga, widzą tylko Magdę, która lansuje się na śmierci dziecka — powiedziała.