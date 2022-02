Magdalena Stępień pokazała poruszające zdjęcie z synkiem: "Nie poddajemy się"!

Emilia Komarnicka , gwiazda serialu "Na dobre i na złe" należy do niewielkiego grona gwiazd, które całkowicie chronią swoją prywatność. Aktorka bardzo rzadko publikuje prywatne zdjęcia. Nie jest jednak żadną tajemnicą, że Emilia Komarnicka jest żoną Redbada Klijnstry, którego poślubiła w sierpniu 2017 roku, a rok później w czerwcu powitała na świecie swojego synka Kosmę . Teraz gwiazda postanowiła pokazać urocze zdjęcie chłopca. Aż trudno uwierzyć, że jest już taki duży! Emilia Komarnicka pokazała synka Emilia Komarnicka bardzo rzadko pokazuje rodzinne fotografie, a jeśli już to robi, to oczywiście nie pokazuje twarzy synka. O jego narodzinach też poinformowała całkiem przypadkowo, w dniu swoich urodzin, pokazując bukiet kwiatów. Co ciekawe, zarówno aktorka, jak i jej synek obchodzą urodziny dokładnie w tym samym dniu, więc Emilia Komarnicka otrzymała wyjątkowy prezent urodzinowy! Takie kwiaty dostałam od męża i syna. W ogrodzie nazbierali 😉. Dziękuje wszystkim za życzenia! #najpiekniejszeurodziny #wżyciu 🙏🏼 - napisała rok temu gwiazda. Synek Emilii Komarnickiej ma już rok i 2 miesiące, i okazuje się, że rośnie jak na drożdżach. Gwiazda pokazała uroczą fotografię z synkiem, na której oboje leżą na trawie, a chłopiec dosłownie wchodzi jej na głowę. Widać, że kolor włosów odziedziczył po swojej sławnej mamie. Ciekawe za to, do kogo bardziej jest podobny. Jak myślicie? Emilia i Redbad są małżeństwem od dwóch lat