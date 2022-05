Magdalena Stępień musi widywać się z narzeczoną Jakuba Rzeźniczaka? Zaskakujące doniesienia przyjaciółki

Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak wciąż walczą o zdrowie swojego syna Oliwiera. Chłopiec w klinice w Izraelu jest poddawany intensywnemu leczeniu i przygotowuje się do nadchodzącej operacji. Trwa również zbiórka pieniędzy na dalsze leczenie chłopca. Wiadomo, że Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak nie do końca są zgrani w swojej współpracy, jednak modelka stara się nie poruszać tego tematu w swoich mediach społecznościowych. Zrobiła to za nią jej przyjaciółka, która ujawniła zaskakujące informacje!

Magdalena Stępień zdradziła nowe fakty dotyczące swojej relacji z Jakubem Rzeźniczakiem

Magdalena Stępień coraz częściej pokazuje urocze zdjęcia z synkiem. Chłopiec, mimo że jest chory może opuszczać szpital i cieszyć się czasem spędzonym na zewnątrz. Modelka podkreśla, że jest to dla niej szczególnie ważne, ponieważ operacja chłopca zbliża się wielkimi krokami. Z tego względu jeszcze bardziej zostaje nagłośniona zbiórka pieniędzy na leczenie Oliwiera. Do wpłacania zachęcił swoich fanów Qczaj, który zaatakował Jakuba Rzeźniczaka, nazywając go "frajerem". To nie pierwszy raz, gdy piłkarz zostaje ostro skrytykowany w sieci. Nowe fakty na temat zachowania Jakuba Rzeźniczaka opisała przyjaciółka Magdy Stępień, która odniosła się do słów Qczaja:

- Brawo Qczaj, bo jak inaczej nazwać człowieka, który odwiedza swoje dziecko średnio raz na dwa miesiące, a tam, gdzie mieszka Magda, przychodzi z dziewczyną, przez którą wypłakała morze łez? Trzy tygodnie wolnego i tylko dwa dni zaplanować dla syna... - opisuje rozczarowana przyjaciółka Magdaleny Stępień, po czym dodaje: - Nie trzeba być razem, ale trzeba się szanować dla dobra dziecka - kwituje.

Wypowiedź przyjaciółki udostępniła zresztą Magdalena Stępień, przez co jasno wyraziła poparcie dla słów przyjaciółki.

Jakub Rzeźniczak często chwalił się fanom, że odwiedza swojego syna w Izraelu. Jednak mimo tych wizyt piłkarz i jego była partnerka, nie są w stanie dojść do porozumienia. Jakub Rzeźniczak wydał nawet oświadczenie w którym stwierdził, że nie ma już sił zmagać się z nieprawdą, którą jego zdaniem przedstawia Magdalena Stępień.

Magdalena Stępień unika prywatnego wypowiadania się o byłym partnerze. Dla modelki największym wyzwaniem jest teraz zebranie pieniędzy na chorego synka i tak naprawdę to właśnie ta zbiórka budzi wiele emocji i niedomówień między byłą parą. Dla dobra dziecka oboje zaprzestali wzajemnej krytyki, ale na tę coraz chętniej pozwalają sobie osoby z boku. Wypowiedź przyjaciółki Magdaleny Stępień nie jest pierwszą otwartą krytyką postępowania Jakuba Rzeźniczaka w której "obrywa się" także jego aktualnej narzeczonej. Partnerka Jakuba Rzeźniczaka także musi mierzyć się z ostrym hejtem w sieci. W końcu piłkarz nie rezygnuje z pokazywania swojego szczęśliwego związku na Instagramie. Jeśli zgodnie ze słowami przyjaciółki Magdaleny Stępień, modelka musi się spotykać z aktualną partnerką Rzeźniczaka podczas jego wizyt w Izraelu sytuacja ta może być dla obu pań naprawdę stresująca i trudna.

