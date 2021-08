Magdalena Narożna z "Pięknych i młodych" pokazała zmysłowe zdjęcia. Pozuje w seksownym bikini!

Magdalena Narożna opublikowała w sieci zdjęcia w bikini. Gwiazda zespołu "Piękni i młodzi" wypoczywa właśnie na Mazurach i właśnie tam jej partner zrobił jej zmysłową sesję fotograficzną nad jeziorem. Magdalena Narożna pozuje w seksownym kostiumie kąpielowym. Internauci są zachwyceni gorącymi fotkami gwiazdy disco-polo. Tylko spójrzcie na te kadry!

Magdalena Narożna pochwaliła się figurą w bikini

Magdalena Narożna należy do grona największych gwiazd muzyki disco-polo. Jej wielka przygoda z show-biznesem rozpoczęła się w 2014 roku, kiedy razem z zespołem "Piękni i młodzi" wystąpiła w programie "Must Be The Music", w którym doszli aż do finału. Widzowie pokochali zespół disco polo w którym Magdalena Narożna występowała razem z Dawidem Narożnym. Niestety, jak już wiemy ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. W 2019 roku para wydała w sieci oświadczenie w którym poinformowała o rozwodzie. I chociaż na początku Magdalena i Dawid zapewniali, że ich rozstanie nie wpłynie na zespół to szybko okazało się, że między byłymi małżonkami powstał poważny konflikt, a były mąż wokalistki opuścił "Pięknych i młodych".

Dziś Magdalena Narożna i Dawid Narożny ułożyli sobie życie u boku nowych partnerów. Kilka dni temu Dawid wziął nawet ślub ze swoją ukochaną. Magda Narożna z kolei znalazła szczęście u boku Krzysztofa, z którym w przeszłości chodziła do jednej klasy. Teraz zakochani wybrali się na krótki wypad na Mazury.

Instagram/Magda Narożna

W sieci pojawiły się gorące zdjęcia Magdaleny Narożnej, które zrobił jej partner Krzysztof. Wokalistka pozuje w seksownym bikini!

Dziś taki odpoczynek 🏖 to jest to :) miłego wieczoru :)) #mazury #odpoczynek #chwiladlasiebie #cudownie najlepszy fotograf : @krzysiek_byniak- napisała gwiazda disco-polo.

Internauci są zachwyceni gorącymi fotkami Magdaleny Narożnej. Jak komentują jej sesję nad jeziorem?

- Jest moc🔥

- Seksownie 🔥🔥🔥

- Piękna ❤️Ideał kobiecości 👏Tylko pozazdrościć 😁

- Madziu...wygladasz oszalamiajaco😍😍🔥🔥- komentują fani.

My zdecydowanie zgadzamy się z takimi opiniami. Magdalena Narożna wygląda świetnie!

