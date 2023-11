Fani zespołu Piękni i Młodzi na chwilę wstrzymali oddech. Na Facebooku grupy pojawiło się bowiem zaskakujące oświadczenie. Okazuje się, że Magda i Dawid Narożni rozwodzą się! Członkowie Pięknych i Młodych uspokajają jednak: zespół nadal będzie koncertował. Co się stało między małżonkami?

Reklama

Magda i Dawid Narożni z Pięknych i Młodych rozwodzą się

Piękni i Młodzi to jedna z najpopularniejszych grup disco polo. Rozgłos przyniósł im między innymi udział w programie "Must Be The Music". Na swoim koncie mają takie hity, jak choćby "Ona jest taka cudowna", "Niewiara" czy też "Przeznaczeni". Zespół tworzy trzech artystów: Daniel Wilczewski oraz Magda i Dawid Narożni. Niestety, okazuje się, że ci ostatni podjęli niedawno trudną decyzję. Magda i Dawid Narożni postanowili się rozwieść, o czym poinformowali fanów za pośrednictwem Facebooka.

Długo czekaliśmy z ta informacją... ale męczą nas ciągłe pytania... Zaszły pewne zmiany w naszym życiu osobistym... Podkreślamy! Tylko i wyłącznie osobistym! Niestety, czasem tak bywa, że drogi dwóch osób się rozchodzą. Bardzo byśmy chcieli, byście uszanowali nasze życie osobiste, gdyż mamy cudowną córeczkę, którą bardzo kochamy! Zostajemy w przyjacielskich stosunkach! Jeżeli chodzi o zespół, nic się nie zmienia! Będziemy oddawać Wam nasze serca na scenie dopóki zdrowie nam na to pozwoli. Dziękujemy za wyrozumiałość! I prosimy nie oceniajcie nas

- czytamy w najnowszym wpisie na Facebooku.

Fani grupy są zaskoczeni tą informacją. Nic bowiem nie wskazywało na to, że w ich małżeństwie dzieje się coś złego.

- Przykro się to czyta ????Ale musimy uszanować Waszą niełatwą decyzję i Was wspierać. Trzymam kciuki abyście już zawsze byli przyjaciółmi i byli szczęśliwi ???????? - Nie dociera do mnie to co czytam! ????

Przykro mi, ale życzę Wam powodzenia w dalszej drodze. W pełni szanuje Waszą decyzje - Nie wierzę, nie dochodzi to do mnie. ale cóż to jest wasze życie wasza decyzja pomimo tego życzę wam szczęścia - piszą internauci.

Przypomnijmy, że Magda i Dawid wychowują wspólnie córeczkę, Gabrysię. Trzymamy kciuki za to, aby nadal się przyjaźnili i nagrywali nowe przeboje!

Nic nie wskazywało na to, że między nimi źle się dzieje

East News