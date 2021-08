Magda Narożna została zapytana o ślub byłego męża! Swoją odpowiedzią pokazała klasę!

Magda Narożna wbiła szpilę byłemu mężowi! Wokalistka "Pięknych i młodych" w rozmowie z mediami skomentowała atmosferę, jaka obecnie panuje w zespole. Przy okazji zasugerowała, że wcześniej- kiedy występował z nimi Dawid Narożny- nie było wcale kolorowo. Nie uwierzycie, co powiedziała gwiazda disco-polo! Magda Narożna komentuje relacje w zespole "Piękni i młodzi" to jeden z najpopularniejszych zespołów disco-polo. Muzycy wystąpili w programie "Must Be The Music", a później wylansowali takie hity jak: "Ona jest taka cudowna", "Niewiara" czy też "Przeznaczeni". Zespół tworzyli: Daniel Wilczewski oraz Magda i Dawid Narożni. Niestety, w połowie ubiegłego roku Magda i Dawid poinformowali swoich fanów, że podjęli decyzję o rozwodzie. I chociaż para zapewniała wówczas, że ich rozstanie nie wpłynie na zespół i wciąż mają przyjacielskie stosunki, to szybko okazało się, że między małżonkami pojawił się poważny konflikt. Między Magdą a Dawidem doszło do medialnych przepychanek, aż wreszcie w styczniu br. wokalistka "Pięknych i młodych" poinformowała, że zmienia się skład grupy. Od tamtej chwili Dawid Narożny nie występuje z zespołem, a jego miejsce zajął Daniel Biczak. Teraz, kilka miesięcy od tamtych wydarzeń Magda Narożna w rozmowie z "Faktem" zdradziła, jakie relacje panują w zespole. Przy okazji wbiła szpilę Dawidowi! Gdy spędza się dużo czasu ze sobą w pracy, relacje są bardzo ważne. Nie da się jeździć 8–10 godzin w samochodzie i do siebie nie odzywać, a tak było wcześniej. Jeżeli miałabym wskazać różnice, to tylko pozytywne. Teraz jest spokój i równowaga, a to jest najważniejsze. Dogadujemy się świetnie i tworzymy fajną całość- wyznała Magda Narożna. ...