Magdalena Narożna z "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" będzie mieć drugie dziecko?! Gwiazda szczerze odpowiedziała

W ostatnim czasie o Magdalenie Narożnej jest naprawę głośno, a gwiazda "Pięknych i młodych" nie przestaje zadziwiać widzów swoimi występami w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Fani artystki, która podbiła polską scenę disco-polo, z zaciekawieniem śledzą nie tylko jej karierę, ale również życie prywatne. Była żona Dawida Narożnego jest szczęśliwie zakochana i zaręczona, czy jednak wraz ze swoim narzeczonym - Krzysztofem Byniakiem - planuje powiększyć rodzinę i czy para niebawem stanie przed ołtarzem? Jest odpowiedź gwiazdy!

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Magdalena Narożna będzie miała drugie dziecko?

Magdalena Narożna, która w listopadzie będzie obchodziła swoje 33. urodziny, nie możne narzekać na brak zajęć. Choć ostatnio piosenkarka rozmyślała, czy to może nie pora porzucić muzykę i wrócić do dawnego zawodu, wszystko wskazuje na to, że póki co jej fani mogą spać spokojnie. Artystka realizuje swoją pasję w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a prywatnie sprawdza się w roli idealnej mamy 8-letniej Gabrysi, która jest owocem jej związku z Dawidem Narożnym. Od czasu kiedy liderka "Pięknych i młodych" zaczęła układać sobie życie przy boku Krzysztofa Byniaka, którego poznała jeszcze w szkole podstawowej, wiele osób zastanawiało się, czy jej rodzina ponownie ulegnie powiększeniu. Niemal rok temu Magdalena Narożna zdradziła w rozmowie z naszą reporterką, że nie jest tego pewna. Czy dziś jej zdanie się zmieniło?

Tego nie wie nikt, to jest bardzo poważna decyzje, i myślę, że tutaj nie ma co rzucać słów na wiatr i nie ma co podejmować takiej decyzji pochopnie. Ja mam pracę taką jaką mam. To, że Gabrysia jest tak świetnie ułożoną dziewczynką i tak świetnie poradziła sobie z tym, że tak naprawdę nie było obydwojga rodziców przez ten okres, jak ona dorastała. No nie chciałabym chyba, żeby kolejne dziecko przechodziło przez to i ja tak samo, bo wiem, co ja przeżywałam wyjeżdżając i zostawiając ją na dwa tygodnie. Więc to jest za poważna decyzja, żeby cokolwiek mówić na ten temat - mówiła w rozmowie z Party.pl.

Czy teraz Magdalena Narożna jest gotowa, by zostać mamą? W jednym ze swoich ostatnich wywiadów gwiazda "Pięknych i młodych" udzieliła bardzo szczerej odpowiedzi.

Jest za wcześnie na takie plany. Teraz nie jestem na to gotowa i Krzysiek też nie - skomentowała na łamach Super Expressu.

Magdalena Narożna zdradziła również co z jej ślubem z Krzysztofem. Okazuje się, że na ten wyjątkowy dzień fani piosenkarki będę musieli jeszcze poczekać, bo póki co narzeczonym dobrze jest tak, jak jest.

Do takiej decyzji trzeba dojrzeć i wymaga to czasu. My się ze sobą świetnie czujemy i to jest najważniejsze. Kochamy córki, dbamy o rodzinę, a nie o to, aby stanąć przed ołtarzem. My nikomu nie musimy nic udowadniać - dodała.

Jak widać w najbliższym czasie Magdalena Narożna nie ma zamiaru zmieniać swojego życia. Gwiazda nie ma jednak wątpliwości, że jej narzeczony byłby wspaniałym tatą, gdyby w ich życiu pojawiło się kolejne dziecko.

Na pewno, on jest wspaniałym tatą. Ma córeczkę i widzę, jak się nią opiekuje, widzę jak ona go kocha. I tak samo traktuje i moją Gabi, więc to mnie najbardziej cieszy. On jest po prostu dobrym człowiekiem, to mogę otwarcie powiedzieć i z czystym sercem - wyznała w rozmowie z Party.pl

Po rozstaniu z Dawidem Narożnym, Magdalena Narożna związała się z Krzysztofem Byniakiem. Jak się okazało, para znała się już ze szkolnych lat!

Gwiazda "Pięknych i młodych" jest dumną mamą ośmioletniej Gabi. Jak zdradziła, póki co nie myśli o powiększeniu swojej rodziny.

Gabi ma również świetny kontakt z partnerem swojej mamy.