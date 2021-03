Magda Narożna pokazała mamę oraz babcię. To zdjęcie wzruszyło fanów: "To najcenniejszy skarb"

Magdalena Narożna z "Pięknych i Młodych" pokazała w sieci rodzinną fotkę. Pozuje na niej ze swoją córką, mamą oraz babcią. Internauci są pod wrażeniem podobieństwa! Koniecznie musicie zobaczyć tę niezwykłą wielopokoleniową fotografię!

Magda Narożna pochwaliła się zdjęciem z najbliższymi dla siebie osobami. Widać na nim cztery wyjątkowe kobiety: gwiazdę disco polo, jej nastoletnią córkę oraz mamę i babcię piosenkarki.

Fani natychmiastowo wychwycili podobieństwo Magdaleny Narożnej do jej mamy, a także do babci!

- Piękne kobiety ❤️

- Pani Magdo duże podobieństwo do babci. A fryzurka bardzo Pani pasuje i dodaje jeszcze subtelności

- Ale do mamy uśmiech podobny❤️

- Oo jak super😍 widać podobieństwo 🤗

- Cudne kobietki. Obyście mogły jeszcze przez wiele lat robić sobie taką wspólną, pamiątkową fotkę ❤️

- Rodzina to najcenniejszy skarb jaki mamy 🙌❤️