Magdalena Narożna pokazała się kompletnie łysa! Fani: "Madziu co się dzieje?"

O Magdalenie Narożnej z "Pięknych i młodych" w ostatnim czasie jest naprawdę głośno. Gwiazda nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony fanów, którzy namiętnie śledzą jej media społecznościowe, a także mediów. Choć znanej piosenkarce nie brakuje zajęć, to nie ukrywa, że ostatnie czasy były dla niej naprawdę ciężkie, a w jej głowie pojawiły się nawet myśli dotyczące rzucenia muzyki i powrotu do dawnego zawodu. Teraz artystka ponownie wprawiła swoich fanów w osłupienie, a wszystko przez zdjęcie, które dodała na Instagramie. Otóż gwiazda jest na nim całkowicie łysa. Co się stało?

Łysa Magdalena Narożna

Magdalena Narożna doskonale wie, jak zaskoczyć swoich obserwatorów, którzy co i rusz rozpływają się nad jej zdjęciami, a tych w ostatnim czasie dodaje naprawdę wiele. Teraz jednak pokazała się w wydaniu, w którym nikt z nas jej wcześniej nie widział. Jak gwiazda "Pięknych i młodych" wygląda bez włosów i brwi? Uwaga, ten widok naprawdę może was zszokować! I najważniejsze, co takiego się jej stało?

Instagram

Oczywiście fani nie mają żadnych powodów do obaw, a całość to jedynie charakteryzacja na potrzebę kolejnego odcinka popularnego rozrywkowego programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Magdalena Narożna postanowiła pokazać, jak wyglądają przygotowania do występów, podczas których musi wcielić się w zupełnie kogoś innego - jak widać charakteryzatorzy dbają o każdy szczegół., bo kiedy piosenkarka pojawia się na scenie, nie przypomina samej siebie. Oczywiście na zdjęciu brwi zostały odpowiednio zamaskowane, a włosy zakryte czepkiem, wygląd jednak na to, że Magdalena Narożna jest w stanie zachwycić swoich fanów w każdej odsłonie. Choć niektórzy w ironiczny sposób starali się pokazać swoje zaniepokojenie.

- Piękna nie da się ukryć Madziu😍😍 - Ładnemu zawsze ładnie 😃😘 - Witam, Madziu co się dzieje? 😻 - Była pani nie do poznania. A występ Super! - O matko😮 - Gdzie Twoje brwi Madziu?

Jak widać Magdalenie Narożnej udało się osiągnąć zamierzony efekt i wywołać szok na twarzy swoich fanów. Nikt nie ma jednak wątpliwości, że na scenie programu "Twoja twarz brzmi znajomo" gwiazda radzi sobie świetnie, a jej metamorfozy i wykony naprawdę zasługują na oklaski.

Zobacz także: Magdalena Narożna odpowiedziała byłemu mężowi. Sama nie ugryzła się w język! "Albo się ma tę klasę, albo się nie ma"

W makijażu czy bez, Magdalena Narożna nie może opędzić się od komplementów!

Instagram

Ostatnio fani zwrócili uwagę również na to, że piosenkarka bardzo schudła. Jej seksowna stylizacja z telewizyjnego show, eksponująca zgrabne nogi, odbiła się sporym echem.