Magdalena Majtyka nie żyje. To ostatnie chwile aktorki, które udało się ustalić
Polskę obiegły smutne wieści o śmierci Magdaleny Majtyki, aktorki znanej z seriali takich jak "Na Wspólnej", "Ojciec Mateusz" czy "Pierwsza miłość". 41-letnia aktorka zaginęła 4 marca, niestety dwa dni później potwierdzono najczarniejszy scenariusz. Co działo się tuż przed zaginięciem aktorki? "Po raz ostatni skontaktowała się z bliskimi około godziny 16.39 mówiąc, że przypadkiem spotkała swoją koleżankę z liceum".
Magdalena Majtyka miała 41 lat. Od dwóch dni trwały poszukiwania zaginionej, jednak ta historia nie miała szczęśliwego zakończenia. Ciało aktorki odnaleziono w lesie w Biskupicach Oławskich. Co działo się w dniu zaginięcia?
Śmierć Magdy Majtyki. Ostatnie chwile
6 marca po godzinie 17:00 potwierdzono, że Magdalena Majtyka nie żyje. Ciało poszukiwanej przez bliskich i służby aktorki zostało odnalezione niedługo po tym, jak zlokalizowano należący do niej samochód, którym miała poruszać się w dniu zaginięcia. Co jeszcze wiadomo o feralnym dniu? Profil "Gdziekolwiek jesteś", który prowadził poszukiwania aktorki, informował:
Magda widziana była po raz ostatni dnia 4 marca 2026 roku kiedy wychodziła ze swojego miejsca zamieszkania we Wrocławiu przy ulicy Iwaszkiewicza około godziny 8.00. Kobieta wsiadła do swojego samochodu marki Opel Corsa D,koloru granatowego o numerze rejestracyjnym DW 6PS93.
Dalej informowano, że Magdalena Majtyka miała dotrzeć do pracy oraz do umówionego stomatologa, a nawet spotkać koleżankę z dawnych lat:
Z ustaleń rodziny oraz Policji wynika, że dotarła do pracy a później na umówioną wcześniej wizytę u stomatologa.Po raz ostatni skontaktowała się z bliskimi około godziny 16.39 mówiąc, że przypadkiem spotkała swoją koleżankę z liceum i zamierza jechać do Sulimowa, aby porozmawiać i spędzić trochę czasu z koleżanką z dawnych lat i być może zostać na noc w domu koleżanki w Sulimowie.
Poinformowano także:
Ustalono po logowaniach telefonu, że rzeczywiście Magda znajdowała się w okolicach Sulimowa jednak około godziny 21.25 jej telefon na bardzo krótko zalogował się we Wrocławiu przy ulicy Karkonowskiej.
Śledztwo w sprawie śmierci Magdaleny Majtyki
Magdalena Majtyka została odnaleziona 6 marca 2026 roku.
Na miejscu prowadzone są czynności przez policjantów pod nadzorem prokuratury. W tej sprawie wszczęte będzie śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia
