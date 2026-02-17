Magdalena Cielecka od lat utrzymuje się w topce najpopularniejszych polskich aktorek. Fani artystki uwielbiają nie tylko jej uznawaną za "surową" aparycję, ogromny talent aktorski, ale też sposób wypowiedzi i szczerość. Choć artystka rzadko porusza tematykę swojego prywatnego życia, w najnowszym podcaście z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim Magdalena Cielecka w wymownych słowach przyznała, co sądzi o kobietach, które nie są matkami.

Magdalena Cielecka wprost o bezdzietności

Jest piękna, utalentowana, cieszy się ogromną popularnością, a jej związek z Bartoszem Gelnerem zdaje się być niczym scenariusz filmu romantycznego wprost z Hollywood. W licznych wywiadach z aktorką wciąż przejawia się jednak jeden temat, dlaczego Magdalena Cielecka nigdy nie została mamą. Także w najnowszej rozmowie z Kubą Wojewódzim i Piotrem Kędzierskim została poruszona kwestia macierzyństwa.

W trakcie wywiadu Kuba Wojewódzki w mocnych słowach nagle postawił tezę: "Macierzyństwo to sens kobiety". Zapytana, czy to herezja, brutalna prawda czy patriarchalny bełkot, Magdalena Cielecka odpowiedziała wprost:

Fałsz, tak bym odpowiedziała. Z mojego punktu widzenia fałsz, ale dla wielu osób na pewno prawda, którą absolutnie szanuję - przyznała Magdalena Cielecka.

Dodała również, że w społeczeństwie bezdzietne kobiety są znacznie gorzej postrzegane niż bezdzietni mężczyźni

Niestety, u mężczyzn to jest trochę inaczej i wam się wybacza więcej niż nam kobietom, które nie mają dzieci (...) Ocenia się: ''a, to jest egoistka'', ''nie chciało jej się'', ''nie znalazła czasu'', ''nie znalazła partnera''. - dodała.

Magdalena Cielecka szczerze o macierzyństwie i braku potomstwa

Podczas podcastu "WojewódkiKędzierski" Magdalena Cielecka nie unikała także tematu własnych życiowych wyborów. Przyznała, macierzyństwo jest dla niej jedną z możliwych dróg, ale nie jedyną. Co więcej dodała, że nie zgadza się z tezą, jakoby posiadanie potomstwa było obowiązkiem każdego, podkreślając, że jest to kwestia indywidualna uzależniona zarówno od potrzeb, jak i możliwości

Dla mnie to jedna z odsłon kobiecości. Bardzo naturalna i biologiczna. Tego, że kobieta została do tego powołana, nie powiem, ale biologicznie owszem. Natomiast jest to jedna z możliwości i jest to jedna z postaci kobiecości, natomiast jest też ich wiele, wiele innych.

Magdalena Cielecka zgodziła się również ze stwierdzeniem, że w przestrzeni publicznej kobiety, które nie są matkami, oceniane są jakoby poniosły życiową porażkę, a nie jako byłby to ich świadomy wybór.

Tak jest u nas. Na szczęście w wielu miejscach świata tak nie jest i nikt nie ocenia w ten sposób, nie przez ten pryzmat, to nie jest żadne kryterium i żadna kategoria. To jest łatwe. Przypięcie łatki albo dopisanie sobie wytłumaczenia, dlaczego ktoś jest taki, a nie inny, na przykład za pomocą dzietności czy bezdzietności, jest czymś łatwym i uwielbiamy, uogólniając, zamknąć sprawę w dwóch zdaniach. Dziś w ogóle nie niuansujemy w żaden sposób i nie patrzymy na świat w szerszym spektrum kolorów, tylko chcemy bardzo szybko załatwić sprawę każdą. Albo widzimy czarne, albo białe - podkreśliła.

Zapytana wprost, czy brak dzieci był w jej przypadku świadomą decyzją stwierdziła krótko: "To bywało różnie na różnych etapach życia. U mnie już jest za późno, nie ma co się czarować". Podczas rozmowy nie zabrakło także kwestii różnicy wieku pomiędzy Magdaleną Cielecką i jej partnerem, Bartoszem Gelnerem, a także kontrowersyjnej reklamy z udziałem aktorki.

Na koniec rozmowy Kuba Wojewódzki przywołał stwierdzenie: "Kobieta bez rodziny i dzieci jest niepełna", które określił jako faszystowskie.

No, grube. Szanuję to. Można tak powiedzieć, bo faszyzmem można nazwać wiele rzeczy. To jest bardzo radykalne i strasznie smutne - podsumowała Magdalena Cielecka.

