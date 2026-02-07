Brooklyn Beckham i jego żona Nicola Peltz podjęli decyzję, która mocno zaskoczyła opinię publiczną w obliczu konfliktu, jaki para toczy z rodziną Beckhamów. Okazuje się, że para planuje adopcję dziecka - taką informację przekazał informator dziennika "The Sun". Według źródła, małżonkowie od dłuższego czasu dyskutują o powiększeniu rodziny i są zgodni co do tego, że jedno z ich dzieci ma być adoptowane.

Jak donosi "The Sun", Brooklyn i Nicola czują, że dzięki swojemu uprzywilejowanemu położeniu mogą zaoferować dziecku z trudną przeszłością nowe, lepsze życie. To nie tylko symboliczna decyzja, ale wyraz chęci realnego wpływu na świat poprzez stworzenie bezpiecznego domu dla potrzebującego dziecka.

Brooklyn Beckham i Nicola Peltz chcą adoptować dziecko

W ostatnich tygodniach jest głośno o aferze związanej z najstarszym synem Victorii i Davida Beckhamów, po tym jak wydał oficjalne oświadczenie i odciął się od bliskich. Zagraniczne media donoszą, że Beckhamowie są przekonani, że za wszystkim stoi Nicola Peltz i chcą się pogodzić z synem, ale bez jego żony. Tymczasem wygląda na to, że Brooklyn Beckham murem stoi za Nicolą i nie ma mowy o rozstaniu, bo para planuje powiększenie rodziny. Jak informuje "The Sun" najpierw chcą adoptować jedno dziecko, ale planują naprawdę dużą rodzinę, w końcu Peltz ma siódemkę rodzeństwa.

W tej kwestii Nicola i Brooklyn są całkowicie zgodni. Oboje chcą mieć gromadkę dzieci, z których przynajmniej jedno będzie adoptowane. Oboje wiedzą, że pochodzą z niezwykle uprzywilejowanego środowiska i dlatego bardzo chcą się odwdzięczyć, oferując dziecku lub niemowlęciu znajdującemu się w niekorzystnej sytuacji najlepsze możliwe życie. Rozmawiali o tym długo - zdradza źródło 'The Sun'

Obecnie biologiczne rodzicielstwo wydaje się niemożliwe dla pary. Jak ujawniło źródło "The Sun", Nicola Peltz schudła do 40 kg w związku z przygotowaniami do najnowszej roli filmowej. Drastyczna utrata masy ciała ma uniemożliwiać jej obecnie zajście w ciążę.

Nicola właśnie schudła do 40 kg dla swojej najnowszej roli filmowej, więc posiadanie biologicznego dziecka wydaje się obecnie niemożliwe dodaje informator

Ośmioro dzieci? Brooklyn i Nicola marzą o dużej rodzinie

Już jakiś czas temu Nicola Peltz w rozmowie z "The Times" przyznała, że wraz z Brooklynem marzą o licznej rodzinie. Ich pragnieniem jest posiadanie nawet ośmiorga dzieci, zarówno biologicznych, jak i adoptowanych.

On chciałby mieć dzieci choćby 'od wczoraj'. Zdecydowanie chcemy mieć dużą rodzinę. On ma troje rodzeństwa, a ja aż siedmioro - powiedziała Nicola Peltz dla 'The Times'

Informacje te potwierdza również źródło "The Sun", które zdradza, że adopcja to dopiero początek planów Brooklyna i Nicoli. Zaskoczeni?

