Magdalena Cielecka wróciła z 66. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Berlinale. Razem z reżyserem Tomaszem Wasilewskim odebrała tam Srebrnego Niedźwiedzia za film "Zjednoczone Stany Miłości". Po powrocie z festiwalu Cielecka opowiedziała w studiu TVN24 o spełnieniu jej największego marzenia, jakim było spotkanie Meryl Streep.

Marzyłam, by poznać Meryl Streep, pocałować ją w rękę i powiedzieć jak ją kochamy. To się spełniło, to tak bezpośrednia osoba, tak normalna w kontakcie. Pamiętała prawie wszystkie detale z naszego filmu. Kto palił, to wychodził z nią na fajkę. Ja niestety nie palę, nie miałam tej przyjemności. To duże przeżycie móc z nią rozmawiać - mówiła.