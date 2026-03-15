Magdalena Boczarska w trakcie intensywnych przygotowań w sali treningowej potłukła żebra, co natychmiast postawiło jej występ w trzecim odcinku „Tańca z gwiazdami” pod znakiem zapytania. Z informacji z zaplecza programu wynika, że jej udział nie był na 100 procent pewny. Dla pary to nagły zwrot akcji: zamiast spokojnie dopinać szczegóły, trzeba działać tu i teraz, żeby nie doprowadzić do pogłębienia urazu i jednocześnie nie stracić szansy na wyjście na parkiet. Wiadomo, jak skończyła się ta historia.

Co z występem Magdaleny Boczarskiej w "TzG"?

Dopiero, co informowano o tym, że Magdalena Boczarska uległa kontuzji przez trzecim odcinkiem "Tańca z Gwiazdami". Jak informuje Pomponik.pl, aktorka poradziła sobie z bólem i wystąpi w odcinku na żywo. Powołując się na swojego rozmówcę, serwis informuje:

Jeśli chodzi o Magdalenę Boczarska, to Jacek Jeschke bardzo ostrożnie ją podnosi i stara się nie łapać aktorki za żebra, tylko za biodra. Towarzyszy im dwóch innych tancerzy, co ułatwia podnoszenia. Mimo że trzeba było dostosować choreografie do stanu zdrowia Magdy i tak taniec, czyli cza-cza, jest spektakularna

Na treningach para numer 12 miała modyfikować choreografię tak, by zminimalizować ból. Kluczowe są podnoszenia: w przygotowaniach pojawiło się wsparcie dwóch innych tancerzy, co ma ułatwiać ten element i odciążać aktorkę.

Magdalena Boczarska w "Tańcu z Gwiazdami"

W tej edycji tempo wydarzeń jest wyjątkowo wysokie, bo trwająca właśnie 18. edycja przynosi kolejne emocje. Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke wcześniej pokazali na parkiecie eleganckiego fokstrota, a po pierwszych dwóch odcinkach aktorka plasowała się na samym szczycie tabeli punktacji. Teraz uwaga skupia się nie na punktach, tylko na zdrowiu. Produkcja miała być gotowa na różne rozwiązania:

W tej sytuacji produkcja jest oczywiście przygotowana na najgorsze, choć stracić ją na tym etapie byłoby ciężkie i mocno odczuwalne. (...) Zdrowie jest jednak najważniejsze i wszystko zależy od Magdy, czy będzie dalej tańczyć i ryzykować swoje zdrowie, czy nie. Nikt na nią nie naciska informował Pomponik jeszcze wczoraj.

Jak donoszono, Magdalena Boczarska nie chciała jednak sama informować o swoich problemach. Trzymamy kciuki.

