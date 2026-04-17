Dramat Tarnowskiej na treningu do "TzG". Jeschke chciał wezwać pomoc

Zarówno przed uczestnikami, jak i tancerzami „Tańca z gwiazdami” spore wyzwanie. Wszyscy będą musieli zatańczyć w innych parach. Do tej pory Magda Tarnowska występowała na parkiecie programu Polsatu z Piotrem Kędzierskim. W najbliższą niedzielę zatańczy jednak z Gamou. Ostre przygotowania do występu idą pełną parą. Być może Tarnowska nieco przesadziła.

To spotkało Magdę Tarnowską na treningu „Tańca z gwiazdami”. Pokazała siniaki

Dopiero co Sebastian Fabijański wspomniał o pogotowiu przed kolejnym odcinkiem „Tańca z gwiazdami”, a teraz widzowie show Polsatu zobaczyli kolejne niepokojące sceny. Wszystko przez nagranie Jacka Jeschke, który wszedł na salę treningową, gdzie przygotowywała się Magda Tarnowska.

W mediach społecznościowych pojawiły się kadry młodej tancerki, która jest cała w siniakach. Nogi gwiazdy wyraźnie ucierpiały podczas treningu do niedzielnego odcinka „Tańca z gwiazdami”, co Jeschke wymownie skomentował.

Gdyby ktoś myślał, że się opitalamy. Oh my God. Kochani, co tu się dzieje? Ej, mam dzwonić? Jakby co, to mrugnij, jakbyś potrzebowała pomocy powiedział Jeschke.

Magda Tarnowska komentuje ciężki trening „Tańca z gwiazdami”. Nowe zasady przytłaczają uczestników?

Relacjonując trening do kolejnego odcinka „Tańca z gwiazdami”, Magda Tarnowska przyznała, że ma za sobą bardzo intensywne serie ćwiczeń. Ujawniła, że wykonywała figury bez ochraniaczy na kolanach i pokazywała je Gamou, który będzie jej nowym partnerem w kolejnym odcinku.

To ja akurat pokazywałam Gamou, jak się tańczy na kolanach bez ochraniaczy. On mnie nawet spytał: „Magda, ciebie nie boli?”. A ja tak: „Nie, lecimy, lecimy, lecimy”. No i jednak trochę boli przyznała Tarnowska.

Widać, że uczestnicy „Tańca z gwiazdami” zaczynają przekraczać kolejne granice, przygotowując się do odcinka, w którym panować będą nowe zasady. Trzeba przyznać, że tempo robi się zabójcze. Warto przypomnieć, że mówimy nie tylko o zmianie partnerów tanecznych. Każda para ma zaprezentować dwa układy. Widzowie zobaczą występ mieszany oraz trio. W niedzielę Piotr Kędzierski zatańczy z Hanną Żudziewicz, gdy Magda Tarnowska będzie występowała z Gamou. Czekacie?

Zobacz także:

Dramat Tarnowskiej na treningu do "TzG". Jeschke chciał wezwać pomoc Instagram @jacekjeschke

