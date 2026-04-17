Sebastian Fabijański to jeden z tych uczestników 18. edycji "Tańca z Gwiazdami", który mocno zaskoczył zarówno jury, jak i publiczność. Aktor zdobywa bardzo dobre noty od jurorów, a w sieci wspiera go liczne grono kibicujących fanów. W jednych z ostatnich InstaStories Fabijański zdradził, jak ciężko pracuje na swój sukces w programie.

Chwile grozy na treningu Fabijańskiego do "TzG"

Dotychczas aktora w kolejnych odcinkach "Tańca z Gwiazdami" można było podziwiać w choreografiach z Julią Suryś, która rozpływała się nad Fabiajańskim. W ostatnim odcinku produkcja ogłosiła nowość, informując o zamianie par w kolejnym, 7. odcinku show. Decyzją internautów, którzy głosowali na poszczególne duety, Fabijański w tym tygodniu trenuje z tancerką Darią Sytą, która na stałe jest partnerką Jaspera.

Niedługo przed kolejną emisją na żywo na Instagramie pojawiło się nagranie aktora z sali treningowej. Na początku przeprosił wraz z tancerką u boku za swoją mniejszą aktywność w mediach społecznościowych.

Cześć. Przepraszamy, że nie jesteśmy zbyt aktywni, ale jesteśmy aktywni na sali. Tak, walczymy nie tylko z czasem, ale też już ze swoimi siłami zaczął Fabijański.

Następnie aktor wyznał, że dzień wcześniej jego organizm nie był w dobrej kondycji, co zauważyło też jego otoczenie.

Wczoraj była taka sytuacja, że generalnie tak się czułem i pewnie tak wyglądałem, że tutaj wszyscy chcieli dzwonić po pogotowie, ja powiedziałem, że dziękuję. Mają ważniejsze sprawy na głowie na pewno wyznał Sebastian.

Sebastian Fabijański zdradza szczegóły kolejnej choreografii

W dalszych słowach Fabijański razem z Darią Sytą uchylili rąbka tajemnicy i zdradzili, że w najbliższym odcinku zaprezentują aż dwie choreografie. Co więcej, nie ukrywali też, że ich show pełne będzie akrobacji.

Chcemy, żeby te dwa tańce, bo mamy dwa tańce dla Was, żeby one były naprawdę na petardzie. Żeby Daria, jest niesamowicie zwinna, polatała po tej sali po prostu. I żeby więcej była w powietrzu niż na parkiecie. Tak że walczymy zrelacjonował aktor.

Nie zabrakło też podziękowań dla fanów i zaproszenia przed telewizory już w najbliższą niedzielę.

Dziękujemy, że jesteście. Dziękujemy, że tak o nas się martwicie i dbacie o to, czy u nas wszystko jest dobrze. Jest dobrze. Do zobaczenia w Polsacie. 19:55 w niedzielę.

Zobacz także: