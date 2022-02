Magda Stępień pokazała nowe zdjęcie synka: "Jedziemy z tym rakiem mamusiu" 

Magdalena Stępień jakiś czas temu poinformowała o poważnej chorobie jej półrocznego synka. Mały Oliwier walczy z nowotworem - ma rzadko występującego guza wątroby. Od stycznia ich codzienność to szpital - chłopiec jest już po pierwszej chemioterapii. Stępień raz na jakiś czas relacjonuje fanom, jak czuje się jej "mały wojownik". Uczestniczka "Top Model" pokazała nowe zdjęcie syna!

Magda Stępień i nowe zdjęcie synka!

Dokładnie 20 stycznia 2022 roku Magdalena Stępień dowiedziała się, że jej syn ma raka. W dramatycznym poście na Instagramie była partnerka Jakuba Rzeźniczaka pisała:

Kiedy pół roku temu Oliwier pojawił się na świecie byłam najszczęśliwszą kobietą nie tylko na kuli ziemskiej, ale i w całym wszechświecie. Wiedziałam, że od tej pory będziemy mieli siebie i miłość, której nie da opisać się słowami. Jest dla mnie wszystkim. Nikt i nic nie jest ważniejsze od Niego. Dziś usłyszałam straszną wiadomość, diagnozę - nowotwór – bardzo rzadko występujący guz wątroby. Rozpoczynamy walkę, której areną jest szpital. Walkę o ŻYCIE.

Stępień i Oliwierek są od tego czasu w szpitalu. Chłopiec przyjął chemioterapię, a jedyne, o co prosi Magda, to modlitwa. Synek gwiazdorskiej pary dzielnie znosi walkę z nowotworem, co Stępień często pokazuje na Instagramie, określając go "wojownikiem". Na Instastories uczestniczki "Top Model" pojawiło się nowe zdjęcie Oliwiera!

Wielki mały człowiek. Jedziemy z tym rakiem mamusiu - napisała Magda pod zdjęciem uśmiechniętego Oliwiera.

Mocno trzymamy kciuki za Oliwierka!

Magda Stępień bardzo wierzy w to, że jej synek pokona chorobę:

Bardzo wierzę w to, że mój mały Wojownik będzie zdrowy, że będziemy cieszyć się życiem. Jedyne o co chce Was poprosić to modlitwa w intencji zdrowia mojego Kochanego Olisia. Płynie od Was taka dobra energia, że jeśli wszyscy połączymy się w modlitwie to na pewno stanie się cud.

