Magda Steczkowska, siostra Justyny i wokalistka, z chęcią bierze udział w akacjach charytatywnych. Ostatnio miała okazję uczestniczyć w uroczystej premierze zawieszek "Skrzydła miłości" zaprojektowanych przez markę Lilou, która w ten sposób zdecydowała się pomóc w wyposażaniu i remontowaniu pokoi najuboższych dzieci mieszkających w ubogich warunkach. Zobacz: Gwiazdy pomagają dzieciom z domów dziecka

Na konferencji pojawili się również m.in.: Mateusz Motyczyński, dyrektor generalny marki i kuzyn Dody oraz Katarzyna Konewecka – Hołój, prezes Stowarzyszenia "Piękne anioły", którego ambasadorem została Magda. Do akcji charytatywnej Steczkowska po raz pierwszy zaangażowała również całą swoja rodzinę. Na spotkaniu pojawiła się jej córka Zosia oraz mąż, Piotr Królik. Jak tłumaczy piosenkarka:



Kiedy Kasia Konewecka – Hołój, zadzwoniła do mnie z prośbą o wsparcie byłam pod ogromnym wrażeniem jej determinacji i poświęcenia . Jakiś czas później zaproponowała , żebyśmy wraz moim mężem Piotrem Królikiem oraz córeczkami Zosią , Michalinką i Antosią zostali ambasadorami Stowarzyszenia . Zgodziliśmy się z przyjemnością ponieważ mamy pewność , że to co i jak robi Stowarzyszenie jest podyktowane chęcią niesienia pomocy dzieciom wierząc, że dzięki temu ich rozwój i start w dorosłość będzie łatwiejszy - mówi Magda Steczkowska