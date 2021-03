Dawid Narożny pokazał zdjęcie syna! Były gwiazdor "Pięknych i młodych" pochwalił się rodzinną sesją

Dawid Narożny opublikował na Instagramie kilka zdjęć z rodzinnej sesji. Nie mogło na nich zabraknąć synka byłego wokalisty "Pięknych i Młodych", który jest już naprawdę duży i Gabrieli, córki gwiazdora z pierwszego małżeństwa z Magdą Narożną. Zdjęcia rozczuliły fanów Dawida Narożnego. Tylu komplementów chyba sam się nie spodziewał!

Dawid Narożny to jedno z najgorętszych nazwisk muzyki disco-polo. Były gwiazdor zespołu „Piękni i młodzi” po głośnym rozwodzie z Magdaleną Narożną w 2019 roku ułożył sobie życie na nowo z Joanną. W listopadzie 2020 roku przyszedł na świat ich synek Marcel. Jak się okazuje Dawid Narożny spędza też sporo czasu ze swoją córką z pierwszego małżeństwa. Niedawno nagrał razem z 9-letnią Gabrielą piosenkę, a teraz opublikował wspólne zdjęcie, na którym rodzinnie pozują w podobnych stylizacjach i widać, że mają ze sobą rewelacyjny kontakt.

Małe Szczęścia 💚 👨‍👩‍👧‍👦 A może by tak jakiś live z Gabi i Marcelkiem ;) co wy na to ? - napisał na Instagramie Dawid Narożny.