Magda Modra i Marek Krupski kończą małżeństwo. Para, która przez długi czas była kojarzona z poukładanym, rodzinnym życiem, po wielu latach razem zdecydowała się na rozwód. Informacja o rozstaniu poruszyła fanów, bo jeszcze nie tak dawno świętowali 18. rocznicę ślubu.

Historia miłości Magdy Modrej i Marka Krupskiego

Historia tej relacji miała bardzo konkretny punkt startowy: Warszawa i przypadkowe spotkanie. To wtedy Marek Krupski zwrócił uwagę na Magdę Modrą.

Zobaczyłem Magdę w taksówce, wiedziałem, że to jest to. Gdyby nie ona, byłbym dziś zupełnie innym człowiekiem mówił w rozmowie z Teraz Wilanów.

Z czasem para wracała do tych okoliczności, podkreślając, że impuls był natychmiastowy, a jedno krótkie zetknięcie przerodziło się w znajomość, która zmieniła ich codzienność.

W tamtym czasie Marek Krupski miał zawodowe obowiązki związane z amerykańską korporacją, która organizowała cykliczne spotkania w Warszawie. Jeden z przyjazdów zbiegł się z jego urodzinami. Po wydarzeniu, gdy goście przesiadali się do taksówek i spotkanie przenosiło się w inne miejsce, doszło do momentu, który po latach stał się dla nich symbolem początku wspólnej drogi.

Kiedy się poznaliśmy, ja byłam w związku, ale gdzieś podświadomie czułam, że to nie jest osoba, z którą chcę spędzić resztę życia. Zupełnie inne uczucie towarzyszyło mi, kiedy poznałam Marka

Związek Magdy Modrej i Marka Krupskiego szybko nabrał tempa, a para pobrała się w 2007 roku. Mają dwie córki: 20-letnią Mię Chanel oraz 12-letnią Leę. Byli zgrani nie tylko jako małżeństwo ale również zawodowo. Przy wspólnej pracy na planie "Rodzinnego interesu", Krupski tak mówił o Modrej:

Uwielbiam pracować z moją żoną i tak naprawdę mógłbym z nią spędzać 24 godziny na dobę. mówił agencji Newseria Marek Krupski.

Magda Modra i Marek Krupski rozwodzą się

Dziś okazało się jednak, że to oficjalny koniec związku Magdy Modrej i Marka Krupskiego. Jest to już kolejne głośne rozstanie w polskim show-biznesie. Jak poinformował Pudelek.pl:

Sprawa jest z powództwa pana Marka Krupskiego. Termin najbliższej rozprawy został wyznaczony dopiero na 30 września 2026 roku.

Jeszcze we wrześniu 2025 roku para świętowała 18. rocznicę ślubu.

