W The Voice of Poland nastąpią duże zmiany. Prawie w całości zmieni się skład jurorski, który jest na etapie poszukiwań. Jak na razie poznaliśmy jedną nową osobę, która dołączy do ekipy show. Przypomnijmy: Znany muzyk zastąpi Piekarczyka w The Voice 6. Sam brał udział w jednej edycji

Jak się właśnie okazało zmieni się również jedna osoba prowadząca. Z programu zrezygnowała Magda Mielcarz, która na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych. Za kulisami dyskutuje się na temat tego, kto ją zastąpi. Być może do programu wróci Marika, która prowadziła wcześniejsze edycje. Niewykluczone też, że będzie to Marta Manowska, która zdobyła doświadczenie w roli gospodyni, dzięki programowi "Rolnik szuka żony" i rozkochała w sobie widzów.Tymczasem Mielcarz tłumaczy ze swojej decyzji brakiem czasu i tym, że nie może opuścić dzieci, z których jedno będzie zaczynało szkołę:

Kochani- zbliża się nowa edycja The Voice of Poland. Nie bedę mogła przyjechac powtórnie do Polski na tyle dlugo, żeby go poprowadzic. Moje starsze dziecko jest w szkole I nie może jej na tak dlugo opuścić. A ja jestem tam gdzie moje dzieci. Swoja droga myslałam, że już za mna czasy, kiedy szkoła mówiła mi co mam robić... A niespodzianka... The Voice jest super programem, ogladajcie koniecznie!!!Ciekawe kto tym razem zasłuży na miano "Najlepszy Głos"? Całuję Was bardzo mocno!!!

Kto ją zastąpi?

