Po finale 2. edycji "Żony dla Polaka" wyszło na jaw, że Kasia i Matt nie są razem, a relacja Doroty i Marcina nie przetrwała próby czasu i odległości. Kandydat Doroty oficjalnie potwierdził, że ma już nową partnerkę, a teraz okazuje się, że relacja Magdy i Wojtka również należy już do przeszłości!

Magda z "Żony dla Polaka" podsumowała udział w programie

Finał "Żony dla Polaka" zaskoczył widzów ostrymi słowami Magdy skierowanymi do Wojtka. W trakcie poważnej rozmowy, która odbyła się po wspólnym spacerze w Gdańsku, Magda nie kryła rozczarowania zbyt rzadkim kontaktem ze strony Wojtka. Wytknęła mu, że jedna lub dwie wiadomości na dobę, to dla niej stanowczo za mało. Magda zaznaczyła, że dla niej podstawą w związku jest codzienna komunikacja i zaangażowanie z obu stron. Oczekuje pięciu minut uwagi każdego dnia, co, jej zdaniem, nie powinno być problemem, jeśli komuś naprawdę zależy.

Jednak największe emocje wywołał zarzut o brak szczerości. Magda bez ogródek powiedziała Wojtkowi, że nie mówi jej o wszystkim. Podała przykład sytuacji, kiedy Wojtek mówił o zmęczeniu po podróży, a potem wybrał się do klubu w Warszawie, nie informując jej o tym. Dla Magdy był to tzw. "red flag".

Teraz Magda zabrała głos i podsumowała swój udział w programie, pisząc wprost, że jest wdzięczna za to doświadczenie, ale "zamyka ten rozdział".

To była przygoda, której zdecydowanie nie miałam w swoim bingo na zeszły rok. Ale nauczyłam się, że lepiej żałować, że się coś zrobiło, niż że się czegoś nie spróbowało. W trakcie programu nieraz wychodziłam poza swoją strefę komfortu, co mogliście zobaczyć podczas moich ekstremalnych randek, i jestem za to doświadczenie ogromnie wdzięczna. - podsumowała program Magda z 'Żony dla Polaka'

Magda i Wojtek z "Żony dla Polaka" nie są już razem

Magda z "Żony dla Polaka" w obszernym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych podziękowała Wojtkowi za gościnność i wspólnie spędzony czas, a następnie przyznała, że nie są już razem, ale utrzymują koleżeński kontakt.

Poznałam też wspaniałe dziewczyny i oczywiście Wojtka, z którym nadal utrzymujemy koleżeński kontakt. Dziękuję Wojtkowi za przygody, gościnność i pokazanie mi swojego miejsca na ziemi. Cieszę się, że mogłam pokazać w zamian moje miasto i życie we współczesnej Polsce. Zamykam ten rozdział z wdzięcznością i spokojem.

Co więcej, Magda zdradziła, że nadal szuka męża i ma nadzieję, że znajdzie swoją drugą połówkę:

P.S. Męża wciąż szukam, potencjalnych kandydatów zachęcam do wysyłania CV na priv - napisała wprost Magda z 'Żony dla Polaka'

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także:

fot. Facebook @Telewizja Polska