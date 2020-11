Magda i Robert odpadli z "Hotelu Paradise"! Czy dalej są w związku?! Jest komentarz uczestniczki!

Magda Jankowska i Robert Kapica musieli pożegnać się z "Hotelem Paradise 2" tuż przed samym finałem! Werdykt kolegów przyjęli ze spokojem, jednak uważają, że to nie była mądra decyzja. Ich zdaniem dużo bardziej zasługiwali na ostateczny finał niż Sonia i Łukasz, którzy nie potrafią dojść między sobą do porozumienia. Eliminacja Magdy i Roberta wywołała również poruszenie w sieci. Wiadomo również, co dalej z relacją Magdy i Roberta po programie. Uczestniczka wyłączyła możliwość komentowania. Ich związek to już przeszłość? Sprawdźcie szczegóły.

Magda i Robert odpadli z "Hotelu Paradise 2"

Druga edycja "Hotelu Paradise 2" dobiega końca. Już jutro poznamy zwycięzców miłosnego programu. Kto sięgnie po główną wygraną znajdującą się na końcu "ścieżki lojalności"? Czy będzie to Ata Postek i Artur Sargsyan a może Sonia Szklanowska i Łukasz Karpiński?

Niestety w ostatnim momencie szansę na wygraną w programie stracili Magda Jankowska i Robert Kapica, którzy dzielnie radzili sobie aż do decydującej "puszki pandory". To właśnie wtedy, decyzją części byłych mieszkańców rajskiego hotelu musieli wymeldować się z willi.

- Chcieli nam utrzeć nosa to nam utarli. Teraz ta chwila pokazała, że szczerość i prawdziwość nie idą tutaj w sukces - powiedział Robert

- Jeżeli oni głosują i mają do wyboru nas, a Łukasza z Sonią i głosują na Łukasza z Sonią, którzy się kłócą, wyzywają i oni wybierają taką parę na finał i się pod tym podpisują? Słabo - dodała Magda

Zaraz po decyzji w programie "Hotel Paradise" na profilu Magdy pojawił się wpis podsumowujący jej przygodę w show. Magda potwierdziła, że jej relacja z Robertem była prawdziwa, ale nie przetrwała po programie.

Z szacunku do Was starałam się wcześniej w tym temacie nie udzielać żeby nie psuć Wam przyjemności z oglądania programu, ponieważ wiem jak bardzo irytowało Was gdy inni uczestnicy zdradzali co się dzieje w ich życiu po programie. Nasza relacja w programie była PRAWDZIWA. 🥰 Po programie próbowaliśmy budować nasz związek dalej jednak nie było już tak pięknie... poznałam Roberta z drugiej strony. Niestety tej gorszej. Zaczęło się od drobnych kłamstw i niedomówień co przeważyło na mojej decyzji o rozstaniu.

Swoim wpisem przyznała, że nie chciałaby więcej wracać do tego tematu:

Mimo złych wspomnień z Robertem z życia po programie niczego nie żałuje i jestem wdzięczna, że towarzyszył mi przez cały ten czas. 👩‍❤️‍👨Nie mam zamiaru rozpamiętywać, to już za mną, czas wyleczył rany chce jedynie raz na zawsze się od niego odciąć i zamknąć ten temat.

Magda zablokowała również możliwość komentowania wpisu, aby uniknąć krytycznych komentarzy, które mogłyby by uderzyć w jej byłego już partnera:

Kochani, możliwość komentowania została zablokowana, a ja tym samym pozbawiam się większych zasięgów. Robię to celewo, ponieważ dla mnie liczy się człowiek, nie algorytmy! Nie chcę piętnować Roberta, ani kierować na niego fali hejtu.

Ja i panda życzymy mu wszystkiego dobrego 🐼👩🏼

Po werdykcie uczestników o odejściu Magdy i Roberta w sieci zawrzało. Wielu fanów programu nie zgadza się z tą decyzją:

- Dlaczego do finału dochodzą pary w których nie ma miłości? Nie o miłość chodzi w tym programie? 🤨

- Dobrze 🤭 jednak mega słaby finał...serio? Sonia i Łukasz? Ata i Artur?🤔 Najmniej na to zasłużyli.

- Szczerze nie mam po co oglądać finału bo to była moja ulubiona para

- Niestety ten program pokazuje właśnie jak w tych czasach ludzie są zawistni, zazdrośni i wyrachowani. Nie wygrywa miłość, uczucie czy poprostu kibicowanie komuś, tylko kalkulacje, kombinacje i eliminowanie z zawiści. Przykre....ten hotel to nie hotel miłości...daleko mu do tego. Bardzo przykre....

- Robert z Magdą mieli jedyną prawdziwą relację i odpadli

- Szkoda, że odpadli

Są również głosy, że to był dobry wybór:

- I bardzo dobrze bo Magdzie ostatnio zaczęło coś odwalać

- Ostatni raz oglądam ten program bo on nie ma zasad ani jakiegoś celu

- Ivan z Anką jacy szczęśliwi że Magda i Robert odpadli, nawet się z tym nie kryją, hipokryci. Łatwo się domyślić kto na kogo głosował.

W grze wciąż pozostały dwie pary: Sonia i Łukasz oraz Ata i Artur. Kto powinien wygrać?

