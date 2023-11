1 z 5

Magda Gessler to zdecydowanie jedna z najbarwniejszych postaci polskiego show-biznesu. Nieustannie budzi emocje i zaskakuje! Od jakiegoś czasu na swoim profilu na Instagramie restauratorka chętnie pokazuje swoim fanom swój talent... taneczny. Okazuje się, że Magda Gessler może pochwalić się wyczuciem rytmu i płynnymi ruchami, a do tego dużą pewnością siebie, co w tańcu jest niezbędne. Zobaczcie na kolejnych stronach galerii jej najnowsze taneczne nagranie. Magda Gessler powinna w końcu zatańczyć w "Tańcu z Gwiazdami"? Przekonajcie się!

