Magda Gessler dodała na Facebooku nagranie, na którym możemy ją podziwiać tańczącą do utworu „Freed from desire”.

Zawsze sie boje Sylwestra ... te godziny odliczania do 12 .. stresują mnie .. ale ten 2017/ 2018.. byl wyjatkowy po prostu muzyka miejsce ludzie byli wspaniali .., a ja ... możecie zobaczyc : ... dla was wszystkiego co najszczęśliwsze raz jeszcze magda gessler - napisała.