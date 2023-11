Andrzej Grabowski zdradził jak wyglądała jego walka z kilogramami. Aktor i juror "Tańca z gwiazdami" przyznał, że zrzucił w ostatnim czasie aż 40 kg. Wcześniejsze próby odchudzania kończyły się efektem jojo, dlatego zdecydował się na rozwiązanie drastyczne.

Zobacz także: Barbara Kurdej-Szatan o "Tańcu z gwiazdami": "Dopiero sobie uświadomiłam, na co się zgodziłam"! Co miała na myśli?

O wagę zapytał Andrzeja Grabowskiego prowadzący "Drugie śniadanie mistrzów" w TVN24 Marcin Meller. "Widziałem cię ostatnio 20 kg temu, ty powiedziałeś 40 kg. Całe moje życie to walka z kilogramami, dlatego chciałem zapytać jak to zrobiłeś?"

Większość ludzi walczy z kilogramami. Ja to zrobiłem po prostu. Doszedłem do wniosku, że sam sobie z tym nie poradzę - odpowiedział Grabowski.

Jak mówił, przy wcześniejszych próbach odchudzania, dopadał go efekt jojo. I waga wracała "ze zdwojoną siłą" do stanu poprzedniego.

Dlatego poszedłem i zrobiłem operację bariatryczną, która polega na wycięciu fragmentu żołądka. Nawet chyba dość dużego, ale nie bardzo się orientuję jak dużego. No i to powoduje po prostu mniejsze łaknienie, człowiek mniej je. Czyli tak jak śpiewał kiedyś Młynarski: „mniej żryć” i człowiek po prostu chudnie. Bez ćwiczeń, bez niczego.

Czyli dieta ŻP, „żryj połowę”? - wtrącił Meller.

Ja nawet mniej żarłem niż połowę, teraz może żrę połowę, ale (po operacji) żarłem może jedną czwartą tego, co żarłem wcześniej. I okazuje się, że świetnie żyłem. Bo powiedzenie, że człowiekowi wystarcza do życia jedna trzecia tego, co je, a z dwóch trzecich żyją lekarze, jest bardzo prawdziwe - mówił Grabowski.