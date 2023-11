Choć oficjalne źródła mówią, że urodziła się 10 lipca, Magda Gessler już dziś świętuje swoje urodziny! Najsłynniejsza polska restauratorka kończy właśnie 66 lat. A pytana dlaczego dziś, skoro wszystkie źródła piszą, ze dzień później, odpowiada: "Tata wpisał, jak pamiętał..."

Ale co się dziwić. Gospodyni programu "Kuchenne rewolucje" to kolorowa osoba i wiedzie bardzo kolorowe życie. Jeszcze zanim Gessler dołączyła do obsady TVN-u i została Królową telewizyjnych programów kulinarnych, nie mogła zarzekać na nudę. Wiedzieliście, że jej ojcem chrzestnym był sam Ryszard Kapuściński?! Właśnie!

Zobaczcie, jakie jeszcze sekrety skrywa Magda Gessler. Jej drzewo genealogiczne to również ciekawa historia!