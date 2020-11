Edyta Górniak mówiła, że "w szpitalach leżą statyści". Miała zniknąć z Instagrama, ale wróciła. Jej nowy wpis to hit!

Edyta Górniak niedawno podczas trzygodzinnego live’a podzieliła się z fanami swoimi poglądami na temat pandemii koronawirusa, aborcji i miejsc w szpitalach, które jej zdaniem zajmują statyści:

Świata, który znaliśmy, już nie ma. On już nie istnieje, nie wróci. Mnie się dużo rzeczy w tamtym świecie nie podobało (…) Głupi kawałek plastiku podzielił ludzi. Staliśmy się sobie obcy (...) Siedzi sobie paru gdzieś tam. Jakby tutaj skłócić ludzi? Najlepiej, jak odwrócą się ku sobie. Życie, aborcja w Polsce. W Ameryce naciśnijmy guzik "rasizm". (...) W maseczkach wdychamy własne spaliny -mówiła Edyta Górniak.

Artystka na koniec zapowiedziała, że na jakiś czas chce zniknąć z sieci. Teraz okazuje się, że konsekwencja nie jest najmocniejszą stroną gwiazdy i już zamieściła nowy wpis w mediach społecznościowych!

Edyta Górniak opublikowała kolejny post

Edyta Górniak już od jakiegoś czasu jest znana ze swoich kontrowersyjnych teorii. Jakiś czas temu poinformowała, że jest przeciwna szczepionką, a teraz przekonuje, że pandemia koronawirusa to spisek, co więcej zachęca swoich fanów, aby nie nosili maseczek, które jedynie dzielą ludzi. Szokujące się okazały słowa gwiazdy o statystach w szpitalach zamiast chorych na Covid-19, co oburzyło wielu lekarzy, którzy krytycznie skomentowali słowa gwiazdy i zapraszają ją na wolontariat, aby na własne oczy przekonała się jaka jest prawda. Na koniec live'a Edyta Górniak podzieliła się z fanami swoim numerem telefonu i zapowiedziała, że robi przerwę od Internetu.

Teraz okazuje się, że gwiazda już wróciła i zamieściła natchniony wpis skierowany do fanów:

Odszukaj i aktywuj Światło, które masz w sobie. Które miałeś zawsze, zanim zostałeś przeprogramowany, skuszony, zastraszony, rozproszony i zgaszony. Przypomnij sobie siebie prawdziwego. Ja Ciebie pamiętam... - napisała Edyta Górniak na Instagramie.

Edyta Górniak znana jest z prezentowania mocno kontrowersyjnych poglądów i teorii spiskowych.