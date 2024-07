W sieci burza po komentarzu Magdy Gessler pod zdjęciem Anji Rubik. Znana restauratorka pod jedną z fotek topmodelki, gdzie pozowała na masce samochodu, napisała: Dramat Oświęcim.., co to to nie !!!!! Ratunku. Mocna opinia gwiazdy TVN wywołała mnóstwo kontrowersji!

Głos w sprawie zabrały już m.in. Karolina Korwin Piotrowska oraz Maja Sablewska. Korwin dziwi się Gessler i nie rozumie, dlaczego ta zabrała głos w sprawie ciała Anji:

body shaming, tylko w drugą stronę… no i po co? Czemu to służy?

Na Facebooku Krzysztofa Gojdzia pojawił się wpis, który można uznać za komentarz w sprawie, gdyż dotyczy... modelek i "wychudzonych dziewczyn". Lekarz gwiazd wypowiedział się również na temat diet i chorób w świecie modelek. Apeluje, żeby nie promować mody na przesadne odchudzanie się:

Wielokrotnie zwracałem uwagę na problem niezdrowo wychudzonych dziewczyn w świecie mody. Modelki i gwiazdy mają medialny wpływ na zachowanie normalnych dziewczyn popadających w manię odchudzania się i często w anoreksję czy bulimię. Nie zdajemy sobie sprawy jaka to poważna i wyniszczająca choroba dotykająca tysiące dziewczyn w Polsce. One głodują, połykają różne leki nie będąc pod kontrolą lekarzy czy profesjonalnych dietetyczek w przeciwieństwie do profesjonalnych modelek. Przestańmy promować nieodpowiedzialne odchudzanie się, modę na bycie wieszakiem bo to odbija się nie tylko na zdrowiu ale i psychice szczególnie młodych dziewczyn. Przestańmy patrzeć na przekłamane zdjęcia gwiazd, które udają że nic nie robią aby dobrze wyglądać, retuszując nadmierne kilogramy i cellulit. Przestańmy żyć tym światkiem show-biznesu - obłudy, zakłamania co do wyglądu i czerpać z niego wzorzec. Zacznijmy myśleć o swoim zdrowiu a nie tylko o wyglądzie zewnętrznym. Zacznijmy być sobą, kochać siebie i innych.

Czy w ten sposób daje do zrozumienia, że jest po stronie swojej przyjaciółki, Magdy? A może chce po prostu znaleźć kompromis? Co o tym sądzicie?

