Internauci nie kryją swojego oburzenia. Padło wiele ostrych słów w kierunku Magdy Gessler!

- @magdagessler_official jestem pewien ze wiecej osob stracilo zycie z powodu otylosci takiej,jaka pani posiada

- @magdagessler_officialPani Magdo, nie jest Pani lekarzem i tez nie ma Pani idealnej figury, zeby wydawac jakiekolwiek sady o innych. To zwyczajnie brak kultury

- Pani Anja jest modelką, a nie mopsem kuchennym. Porównywanie do obozu zagłady jest bardzo nie na miejscu. To, co przeżyło pokolenie naszych dziadków jest straszne, i obyśmy nigdy więcej czegoś takiego nie doświadczyli. Radzę Pani pomyśleć i zastanowić się przed napisaniem. Brzydzę się takim humorem.

- Pani Magdo polecam ugotować jakąś goloneczkę, a internety zostawić w spokoju ;)

- @magdagessler_official co to za komentarz??? Co za brak kultury! Czy byłoby pani miło jakby Anja napisała że jest pani niezdrowo gruba?