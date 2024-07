W sieci pojawiło się wideo sprzed 21 lat, kiedy to Magda Gessler gotowała w jednym z kulinarnych programów w Polsacie - cicha, spokojna, wyważona - jak nie ona! Już jako gwiazda TVN dała się poznać jako temperamentna i bardzo szczera osoba, za co pokochały ją miliony osób. Dlaczego tak jest? Zapytaliśmy o to jej przyjaciela, Krzysztofa Gojdzia! Zobaczcie sami.

Reklama

Zobacz: Magda Gessler kończy 64 lata. Podsumowaliśmy kreatorkę smaku i stylu w 10 cytatach: o kuchni, seksie i show-biznesie