"Kochani mój mąż złożył pozew o rozwód” - napisała w nocy z 11 na 12 marca na Facebooku Dominika Tajner-Wiśniewska. Rano skasowała ten post, ale wiadomość i tak poszła już w świat. Najczęstsza reakcja to: czy to żart? Szybko okazało się jednak, że nie. Michał Wiśniewski faktycznie zdecydował się na czwarty rozwód, po ponad ośmiu latach związku. Zadzwoniliśmy w tej sprawie do Dominiki.

„Czuję się bardzo źle. Nikt nie może mi pomóc, to ogromne zaskoczenie. Potrzebuję teraz tylko spokoju – mówiła przez łzy, nie kryjąc tego, że jest zaskoczona i załamana takim obrotem sprawy.

Michał nie odbierał telefonów, a od jego asystentki Dagmary Królikowskiej usłyszeliśmy tylko, że „artysta nie będzie udzielać w tej sprawie żadnych informacji”. Jak ustaliliśmy, Wiśniewski nadal mieszka w Magdalence, w domu, który należy do Dominiki. To ona w 2011 roku kupiła tę willę na licytacji u komornika, który w ten sposób… egzekwował długi jej męża!

Fakt, że Wiśniewski zdecydował się na rozstanie z partnerką, która pomogła mu stanąć na nogi finansowo, budzi zdziwienie. Tym bardziej że ostatnio Michał wspierał żonę w przygotowaniach do „Tańca z gwiazdami”.

Powody rozstania

Przychodził na salę treningową, żartował, udzielał rad, był przejęty i zaangażowany – opowiada osoba z produkcji programu.

Co zatem poszło nie tak? Czyżby oboje ukrywali, że od dawna działo się między nimi źle, i robili dobre miny do złej gry? Tę wersję potwierdzają ich znajomi.

Tam zawsze były tarcia, a poza tym oboje byli o siebie bardzo zazdrośni. Najostrzej kłócili się, kiedy ona była menedżerem Michała i pracowali razem. Dlatego postanowili rozdzielić swoje drogi zawodowe – mówi "Fleszowi" znajoma pary.

Wbrew jednak doniesieniom niektórych mediów, to nie zazdrość o przystojnego partnera tanecznego Dominiki - Wojtka Jeschke - była przyczyną rozstania. Tym bardziej że według nieoficjalnych informacji Michał złożył pozew rozwodowy w sądzie już trzy miesiące temu.

Jak udało nam się ustalić, ostatnio Wiśniewski bardzo zbliżył się do nowej wokalistki "Ich Troje", 20-letniej Agaty Buczkowskiej. A czy przerodzi się to w coś więcej, czas pokaże…

Agata Buczkowska nowa wokalistka "Ich Troje"

Michał i Dominika na okładce najnowszego magazynu "Flesz"