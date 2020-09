Jessica Mercedes powiększyła sobie usta?! Na tych zdjęciach widać wyraźną różnicę

Jessica Mercedes została przyłapana przez fotoreporterów na jednej z głównych warszawskich ulic. Naszą uwagę zwrócił odważny look blogerki modowej, która postawiła na biały oversize'owy płaszcz i czarne ciężkie buty na traktorowej podeszwie. Całość uzupełniła dodatkami: ciężkim złotym łańcuchem oraz czarną Nylon bag od Prady. Naszą uwagę zwróciło jednak coś innego niż udany look Jessiki. Spójrzcie tylko na jej usta! Czy też macie wrażenie, że w ostatnim czasie stały się delikatnie pełniejsze?

Zobacz także: Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" powiększyła usta? Gwiazda TTV odpowiedziała, czy stosuje zabiegi medycyny estetycznej!

Jessica Mercedes swoje blond włosy spięła w luźny kucyk - dzięki czemu odsłoniła swoją twarz. W swoim dziennym makijażu postawiła na czarną kreskę na oku, jednak oczy wszystkich i tak skupiły się na jej ustach!

Naszej uwadze nie umknęła mała zmiana w twarzy Jessiki Mercedes. Czy wy też macie wrażenie, że jej usta stały się pełniejsze? Widać to zwłaszcza, kiedy Jess się uśmiecha!

Jessica Mercedes do białego trenczu dodała czarne dodatki - ciężkie botki na traktorowej podeszwie i torebkę od Prady - to kultowa już Nylon bag. Nylon bag to propozycja od Prady, którą możecie mieć za około 500 dolarów (niecałe 2000 złotych). Dostępnych jest sporo kolorów: różowy, delikatny niebieski, żółty, czerwony...

To ostatnie zdjęcie, które Jessica Mercedes opublikowała na Instagramie. Już na nim widać wyraźniej, że jej usta stały wyglądają inaczej!

Instagram/Jessica Mercedes

A tak Jessica Mercedes wyglądała jeszcze jakiś czas temu. Widzicie różnicę?