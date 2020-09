Madzia Wójcik z "Big Brothera" potwierdza rozstanie z Olehem: "Złamałeś mi serce!"

Madzia Wójcik i Oleh Riaszeńczew rozstali się po półtora roku związku! O zakończeniu relacji poinformowała sama zwyciężczyni "Big Brothera". Ta dwójka poznawała się pod czujnym okiem wielkiego brata. Po wyjściu z reality show nie wyobrażali sobie bez siebie życia. W ostatnim czasie fani zaobserwowali, że to już nie ta sama uśmiechnięta Magda, którą znają. Ona sama zebrała się na publikację bardzo osobistego wpisu, w którym opisała co działo się w jej życiu w ciągu ostatniego czasu:

Złamałeś mi serce ale ja nadal Cię kocham, gdyż moje uczucia tak szybko nie odchodzą - zwróciła się do byłego już partnera.

Wpis Magdy łamie serce...

Zobacz także: Oleh zdradza kulisy skandalu z Milexem. Jak to wpłynęło na jego relacje z Madzią Wójcik?

Madzia Wójcik poinformowała o rozstaniu ze swoim partnerem, Olehem Riaheńczewem, którego poznała dzięki udziałowi w "Big Brotherze". Zwyciężczyni show zdecydowała się na bardzo poruszający wpis, w którym dokładnie opisała swoją relację z ukochanym i emocje, które towarzyszyły jej po rozstaniu:

Jest to najsmutniejszy i najtrudniejszy dla mnie post, który muszę dodać. Nigdy nie myślałam, że będzie taka sytuacja, nie mogę się z nią pogodzić i szczerze nie jestem gotowa psychicznie na tę publikację, ale wiem, że nie mogę dłużej Was trzymać w niepewności i niewiedzy. Bardzo ciężko mi się to pisze, ale nie mam wyboru. - napisała na Instagramie