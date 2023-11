Najsłynniejsza para ostatniej edycji Big Brothera - Madzia i Oleh - pojawiła się razem na Flesz Fashion Night, ale nie stanęli razem na ściance przy wejściu na imprezę. Zwyciężczyni popularnego reality show pozowała sama! Dlaczego?

Tylko spójrzcie, jak Magdalena Wójcik wyglądała na jednej z największych wydarzeń modowych roku? Zobaczcie te zdjęcia:

Madzia i Oleh na Flesz Fashion Night

Od jakiegoś czasu spekulowano, że związek Magdy i Oleha może przechodzić kryzys?

Madzia ma teraz swój czas i korzysta z niego. Ma wiele wywiadów, nagrań, dużo podróżuje. Ostatnio była w Londynie, teraz jest na Openerze. Bez Oleha. Bawi się nad morzem ze znajomymi, podczas gdy Oleh jest w Warszawie - mówiła nam na początku wakacji znajoma pary.

Zresztą fani Big Brothera od początku mieli sporo wątpliwości, co do przyszłości ich związku. Jeszcze podczas trwania programu Oleh kilka razy nominował Madzię Wójcik do opuszczenia domu Wielkiego Brata, czego - co oczywiste - Madzia nie przyjęła zbyt dobrze.

Madzia i Oleh nie pozowali razem do zdjęć

Na imprezie Flesz Fashion Night 2019 para pojawiła się razem, ale nie zdecydowali się na wspólne zdjęcie na ściance. Czy to uruchomi kolejną lawinę plotek na temat ich relacji? Raczej nie, bo Oleh pokazał na swoim Instagramie zdjęcie z Magdą! Zaś po imprezie para wraz z przyjaciółmi wybrała się na podbój miasta!

Według mediów, Madzia ma się pojawić w kolejnej edycji "Ameryka Express". TVN był ponoć tak zachwycony jej udziałem w "Big Brotherze", że nie wyobrażał sobie tego show bez niej. Czy zabierze ze sobą swojego chłopaka, to się dopiero okaże.

Na razie zobaczcie zdjęcia Magdaleny Wójcik z "Flesz Fashion Night"!

Madzia i Oleh są jedną z najpopularniejszych par "Big Brothera"

