Magda Wójcik wyjechała właśnie na wakacje do Chorwacji ze swoim chłopakiem Olehem Riaszeńczewem i przyjaciółką Maffashion. Nie da się ukryć, że przyjaźń zwyciężczyni "Big Brothera" i blogerki od początku była dużym zaskoczeniem. Jak się jednak okazało, dziewczyny znają się od lat, bo od samego początku w domu Wielkiego Brata Madzia mogła liczyć na wsparcie Maff. Blogerka zachęcał ludzi do głosowania na Magdę, a także była przy niej podczas finału. Teraz dziewczyny korzystają z wolnych chwil i świetnie bawią się na urlopie. Niestety, jak zwykle spokojny wypoczynek musieli zepsuć im hejterzy. Internauci zaatakowali bowiem Magdę pod zdjęciem Maff!

Maffashion opublikowała zdjęcie z wakacji, na którym możemy podziwiać ją i Madzię w bikini. Dziewczyny wyglądają bosko, hejterzy jak zwykle musieli znaleźć powód do krytyki i zaatakowali Madzię, że... wciąga brzuch!

Widać, że wciągasz brzuch i wypinasz pierś, ale przez to wyglądasz po prostu komiczne kobieto. Masz 30 lat, a zachowujesz się gorzej niż piętnastolatka, która próbuję być sexy Magda nie wciągają tak brzucha to bardzo widać. To nie jest tylko tak uwaga Madzia nie wciągaj tak brzucha xd Madzia jak mega brzuch wciągnęła ???????? - komentują hejterzy.