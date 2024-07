Uważana powszechnie za królową muzyki pop Madonna powoli będzie się przymierzała do emerytury. Często mówi się, że zapowiadana na ten rok trasa koncertowa będzie ostatnią w karierze skandalizującej przed laty wokalistki. Nic dziwnego, że trwają poszukiwania jej następczyni. Najczęściej wymienia się Lady GaGę. Wydaje się, że Madonna nie miałaby nic przeciwko temu, bo ostatnio po raz kolejny mocno skomplementowała autorkę takich hitów jak "Born This Way" czy "Just Dance".

- Gdy widzę ja na scenie, jak porusza tłumy, jaki luz ma, jaką szczerą profesjonalistką jest, to jakbym widziała siebie przed laty. Ona jest taka, jak ja! Jest dzika i nieprzewidywalna, ale dla muzyki i sztuki w ogóle zrobiłaby wszystko. Już teraz zaszła bardzo daleko, a przewiduję, że najlepsze wciąż przed nią - powiedziała Madonna.

Dla GaGi takie komplementy to z pewnością ogromne wyróżnienie. Wiele razy podkreślała, że Madonna to dla niej wzór artystki.

