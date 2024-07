1 z 9

Jako pierwsi poinformowaliśmy was o ciąży Magdy Modrej. Jest to drugi raz kiedy prezenterka Polsatu jest w błogosławionym stanie. Do czasu rozwiązania Modra postanowiła obowiązki zawodowe zrzucić na dalszy plan i skupić się na rodzinnej sielance.

W miniony wtorek zrobiła jednak wyjątek i w bardzo klasycznej stylizacji pojawiła się na gali UNICEF-u, wraz z mężem, aktorem Markiem Krupskim. Przyszli rodzice czule pozując do zdjęć wyglądali na bardzo szczęśliwych. Zobacz: Magda Modra pokazała mocno zaokrąglony brzuszek.

Jednak to nie wszystko - na swoim Facebooku gwiazda pochwaliła się jak regeneruje siły w ciąży. Na zdjęciach pozuje z rodziną i wyraźnie widać, że prezenterka nie może doczekać się narodzin dziecka.

Baby boom w polskim show-biznesie trwa dalej. Poza Modrą, w stanie błogosławionym są m.in. Dominika Kluźniak i Kaja Śródka.

Sexy mama?