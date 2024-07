Tego, co dzieje się po śmierci blogerki modowej Maddinki (Czytaj: Nie żyje 27-letnia blogerka modowa Maddinka. Kim była Maddinka?) nie spodziewał się nikt. Zamiast współczucia i kondolencji hejterzy wypisują obrzydliwe rzeczy w Internecie pod adresem Maddinki oraz innych blogerów modowych.

Zapytaliśmy medioznawczynię, Annę Jupowicz-Ginalską, co powoduje, że ludzie atakują zmarłą osobę? Czy rzeczywiście sprawia im to... przyjemność?



Skala nienawiści dotycząca Maddinki jest zaskakująca. Oczywiście można mówić o tym, że są to frustraci, tzw. trolle, zazdrośnicy czy osoby skrajnie nieczułe i nietolerancyjne, ale byłoby to zbyt proste. Wydaje mi się, że padliśmy wszyscy ofiarą – szczególnie Maddinka i Dominik z Bieżunia – ogólnego poczucia bezkarności, nieskrępowanej i źle pojmowanej wolności słowa, wiary w to, że w sieci pozostajemy anonimowi. Taka dzikość w wyrażaniu własnych opinii jest celowa i ma jedno zadanie: szkodzenie, sianie nienawiści, pastwienie się nad niemogącymi się już obronić ofiarami - słyszymy od medioznawczyni.