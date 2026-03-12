Na początku marca wystartował 3. sezon "Królowej Przetrwania", który już od pierwszego odcinka dostarcza widzom wielu emocji. Nie brakuje także niespodziewanych zwrotów akcji. W drugim odcinku jedna z uczestniczek, Sofi, podzieliła się informacją, że implanty piersi mogą świecić w ciemności. Gdy Izabela Macudzińska to usłyszała, postanowiła natychmiast to sprawdzić i weszła w bikini do ciemnego namiotu. Fragment tej sceny trafił już do sieci.

Niesłychane odkrycie Macudzińskiej w "Królowej przetrwania"

Ostatnio Izabela Macudzińska wyznała, że to z Sofi miała najbliższą więź na planie "Królowej Przetrwania". Nic więc dziwnego, że gdy jej nowa koleżanka zdradziła, iż implanty mogą świecić w ciemności, jeśli przystawi się do nich latarkę, od razu zgodziła się to sprawdzić.

Produkcja opublikowała fragment odcinka, w którym Macudzińska przyznaje, jak bardzo ją to zaskoczyło.

Z Sofi siedzimy i do mnie mówi: 'A ty wiesz, że implanty się świecą, jak się je podświetli latarkami?'. Ja w ogóle pierwszy raz coś takiego usłyszałam i mówię 'ale jak to jest możliwe, jak to świecą?!'. I ona mówi 'no to chodź, to ci pokażę' wyznała podekscytowana.

Izabela Macudzińska pokazała odkrycie na wizji "Królowej przetrwania"

Zaraz po tym, jak Sofi podzieliła się z Macudzińską tą ciekawostką, pozostali uczestniczki campu zajrzały do namiotu, by sprawdzić, czy to faktycznie prawda. Ku zaskoczeniu wszystkich dziewczyn efekt był dokładnie taki, o jakim zapewniała Sofi. Zafascynowana Izabela Macudzińska nie kryła emocji.

Człowiek się uczy całe życie jak widać, ale to było po prostu odkrycie. Nawet lekarz, który mi robił implanty, nie powiedział mi o takim czymś. Mi sorry, ale oczy wyszły z orbit. Ja nie wiedziałam po prostu, że moje cycki świecą się na czerwono. Nie wiem, jak będę chciała zrobić romantyczny nastrój w domu, to po prostu zgaszę światło i latarki sobie przystawię do cycków. Będziemy mieli romantico z Patryczkiem opowiadała Izabela.

