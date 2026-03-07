W środę, 4 marca, ruszył nowy sezon „Królowej przetrwania”. Jedną z uczestniczek, która może przyciągnąć największą uwagę, jest Izabela Macudzińska. Oprócz niej w programie biorą udział: Ilona Felicjańska, Nicol Pniewska, Dominika Serowska, Maja Rutkowski, Dominika Tajner, Monika Jarosińska, Sofi Sivokha, Natalia Sadowska, Dominika Rybak, Anna Sowińska, Karolina Pajączkowska oraz Agnieszka Grzelak. Na premierze show Macudzińska udzieliła wywiadu naszej reporterce i opowiedziała o swoich nietypowych planach.

Tak Izabela Macudzińska zamierza świętować Dzień Kobiet. Zacznie już w piątek

W rozmowie z naszą reporterką Macudzińska została zapytana o plany z okazji Dnia Kobiet. Uczestniczka „Królowej przetrwania” zdradziła, że w tym roku przygotowała coś specjalnego. Ujawniła, że świętowanie rozpocznie się u niej już w piątek. Ten wyjątkowy dzień Macudzińska zamierza spędzić w towarzystwie przyjaciół oraz stałych klientek. Zorganizowała prywatną imprezę w swoim lokalu, podczas której odbędzie się m.in. pokaz mody.

Dzień Kobiet zaczynam już w piątek. W tym roku zrobiliśmy troszeczkę inaczej, zaprosiliśmy nasze stałe klientki, naszych znajomych, przyjaciół, osoby nam bliskie i robimy taki private zamknięty ladies night z pokazem mody. Zamykam butik i zapraszam moje stałe klientki, żeby też poczuły się docenione, żeby mogły ze mną porozmawiać, poprzebywać powiedziała Macudzińska.

Izabela Macudzińska uczestniczką „Królowej przetrwania”

W środowy wieczór widzowie byli świadkami wielkiej kłótni w „Królowej przetrwania”. Wiele wskazuje na to, że trzeci sezon programu dostarczy fanom mnóstwo emocji. W centrum uwagi znalazły się już m.in. Karolina Pajączkowska, na którą zdążyła się wylać fala krytyki po premierze.

Dużo zamieszania pojawiło się również wokół Anny Grzelak oraz Dominiki Serowskiej. Oglądający mieli też okazję zobaczyć nie tylko pierwsze awantury, ale także łzy. Co będzie działo się w kolejnych odcinkach? Pobyt na Sri Lance dla uczestniczek z pewnością nie będzie przypominał wakacji all inclusive.

Zobacz także: